स्थानिकांच्या विरोधानंतर प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्कला सुनील तटकरे यांचाही विरोध; संघर्ष समितीनं ठेकेदाराला काय दिला इशारा?
प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या अध्यक्षानंतर स्थानिकांनी खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत काय चर्चा झाली, वाचा सविस्तर बातमी.
Published : October 5, 2026 at 4:28 PM IST
रायगड- माणगाव तालुक्यातील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्कच्या मुद्द्यावरून आता राजकीय पातळीवरही भूमिका स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. दिघी पोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या या बल्क ड्रग पार्कला खासदार सुनील तटकरे यांनीही विरोध दर्शवला आहे. परिसरातील ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध लक्षात घेऊन तटकरे यांनी ही भूमिका घेतली आहे.
बल्क ड्रग पार्कच्या प्रस्तावाला माणगाव तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. जमीन, पर्यावरण, पाणी आणि भविष्यातील परिणामांबाबत ग्रामस्थांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासदार सुनील तटकरे यांनी स्थानिकांची भूमिका जाणून घेतली आहे. या विषयावर लवकरच मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
21 गावांची सर्वपक्षीय समिती आहे. ती बीडीपीच्या विरोधात आहे. बीडीपी नको, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. त्याबाबत 15 दिवसांमध्ये बैठक होईल. बीडीपी रद्द झाले तर रस्ते आणि पाणी लागणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या कामात अडथळे आणू नये. रोजगाराची साधने निर्माण होण्याची गरज आहे. प्रदूषण विरहित कारखाने आणण्याची गरज आहे. गुन्हे दाखल होण्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. समन्वयातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राहिल-खासदार सुनील तटकरे
प्रकल्पाच्या कामांना विरोध करणाऱ्या काही ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्यानं स्थानिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामस्थांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं असताना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या भूमिकेवरही सुनील तटकरे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. स्थानिकांचा आवाज ऐकून घेण्याची आणि संवादातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, बल्क ड्रग पार्कला विरोध असला तरी परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना विरोध करू नये, अशी भूमिकाही तटकरे यांनी मांडली आहे. रस्ते, पाणी, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासकामांना स्थानिकांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
दोन दिवसांपूर्वी जो प्रकार घडला, तेव्हा बीडीपीसाठी कंपनीने कामे चालू केली होती. ते काम बंद करण्यासाठी गेल्यानंतर खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. खासदारांकडे चर्चेसाठी आल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून कॉल केला. पुन्हा काम करायचे असल्यास पुढे खोटे गुन्हे दाखल होऊ नये, अशा संबंधित ठेकेदाराला खासदारांकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुन्हा खोटे गुन्हे दाखल केल्यास संबंधित ठेकेदारांना स्थानिक संघर्ष समिती धडा शिकवेल-बाबू खानविलकर, प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती
खासदार सुनील तटकरे यांनी बल्क ड्रग पार्कविरोधात घेतलेल्या भूमिकेचं प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडून स्वागत करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुख्यमंत्री आणि स्थानिक ग्रामस्थांची बैठक झाल्यानंतर या प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता माणगाव तालुक्याचं लक्ष लागलं आहे.