"सुनील तटकरे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत", संजय राऊत म्हणाले, "पार्थ पवारांनी चौकशीला सामोरं जात क्लिन होऊन बाहेर पडावं"
पद आणि प्रतिष्ठा दिली, ताकद दिली, ते आता शरद पवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, असे सल्ले देतायेत, असंही संजय राऊत म्हणालेत.
Published : February 5, 2026 at 11:32 AM IST
मुंबई- शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा अजित पवार गटाला खडे बोल सुनावलेत. आता सुनील तटकरे हे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत. हे फार इंटरेस्टिंग आहे, असं संजय राऊत म्हणालेत. संजय राऊतांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधलाय, त्यावेळी ते बोलत होते.
तटकरे हे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत : विलीनीकरणाचा विषय त्यांच्यावर सोडा, आपण त्याच्यामध्ये कशाला पडायचं. त्यात शिवसेनेचा काय संबंध आहे. हा त्यांच्या विषय असल्यास त्यांनी त्यातून मार्ग काढावा किंवा निर्णय घ्यावा. प्रत्येक वेळेला इतर पक्षाच्या नेत्यांना विचारणार, विलीनीकरण हा त्यांचा विषय आहे, आमचा नाही. आता सुनील तटकरे हे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत. हे फार इंटरेस्टिंग आहे. अजित पवारांच्या दुःखद निधनानंतर या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेचं राजकारण जास्त जोरात सुरू झालंय. विशेषतः अजित पवार गटाकडून, ज्यांना शरद पवारांनी राजकारणात आणलं. पद आणि प्रतिष्ठा दिली, ताकद दिली, ते आता शरद पवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, असे सल्ले देतायेत. हा त्यांचा सर्वस्वी प्रश्न आहेच, असंही संजय राऊत म्हणालेत.
राष्ट्रवादी पक्ष हा इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीचा सदस्य : शरद पवार आणि अजित पवार गटाच्या नेत्यांमध्ये काय चर्चा झाली किंवा होणार या विषयी आम्हाला काही घेणेदेणे नाही. आमचा विषय इंडिया आघाडीशी आहे आणि महाविकास आघाडीशी आहे. या क्षणापर्यंत शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष हा इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीचा सदस्य आहे. आमचा संबंध या विषयापुरताच आहे. ते विलीनीकरणाचे जे काही पतंग उडवत आहे, एक गट बोलतोय चर्चा झाली, एक गट बोलतोय चर्चा झाली नाही. विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्नही संजय राऊतांनी उपस्थित केलाय.
देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक नाहीत : हायकोर्टानं यावर काही ताशेरे मारले होते. ते सहज पुसले जाणार नाहीत. देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक नाहीत. या महाराष्ट्रात कायदा सगळ्यांसाठी समान नाही. अशा अनेक प्रकरणावरून मला दिसतंय. पार्थ पवार यांनी चौकशीला सामोरं जाऊन क्लिन होऊन बाहेर पडायला पाहिजे, कारण ते आता राजकीय प्रक्रियेत आलेले आहेत. जे राजकीय प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात एखादा कार्यकर्ता येतो, तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर असलेले आरोप आणि संशयाचं मळभ हे दूर केलं पाहिजे. या बेनामी काम करणं म्हणतात. कायदेशीर भाषेत याला बेनामी व्यवहार म्हणतात. अर्थात सरकार त्यांचं आहे, मुख्यमंत्री त्यांचे आहेत. त्यांचा पक्ष स्वतः देवेंद्र फडणवीस चालवता आहेत. अशा वेळेला महाराष्ट्राची जनता काय करू शकते, तर काही करू शकत नाही, असंही संजय राऊतांना अधोरेखित केलंय.