'ज्याचे जेवढे आमदार त्या प्रमाणात जागा वाटप'; भरत गोगावले यांचा फॉर्म्युला, सुनील तटकरे यांनी उडवली खिल्ली

गेल्या काही दिवसांपासून रायगड जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील मतभेद उघड होत आहेत. त्यातच गोगावले यांच्या वक्तव्यामुळे महायुतीत पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

Sunil Tatkare on bharat gogawale
मंत्री भरत गोगावले - राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 10:24 PM IST

रायगड - जिल्ह्यात महायुतीच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला आता नव्या वादाला तोंड देतोय. मंत्री भरत गोगावले यांनी मांडलेल्या फॉर्म्युल्यावर खासदार सुनील तटकरे यांनी चांगलीच चुटकी घेतली आहे. “ज्याचे जेवढे आमदार त्या प्रमाणात जागा,” या गोगावले यांच्या फॉर्म्युल्याला तटकरे यांनी “आगाध ज्ञान” अशी उपमा देत खिल्ली उडवली आहे.

जेवढे आमदार त्या प्रमाणात जागा - महायुतीकडून रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी जागा वाटपावर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री भरत गोगावले यांनी ‘ज्याचे जेवढे आमदार त्या प्रमाणात जागा वाटप’ हा फॉर्म्युला सुचवला होता. मात्र, हा फॉर्म्युला ऐकून राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी संताप आणि विनोद अशा दोन्ही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील मतभेद उघड - तटकरे म्हणाले की, “2014 पासून मी जागा वाटपाचं काम करत आहे. पण असा फॉर्म्युला कधी ऐकला नाही. हे फॉर्म्युल्याचं आगाध ज्ञान आहे की काय असं वाटायला लागलंय. खरंच मी चक्रावून गेलो.” गेल्या काही दिवसांपासून रायगड जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील मतभेद उघड होत आहेत. त्यातच गोगावले यांच्या वक्तव्यामुळे महायुतीत पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

आम्ही सगळेच गोंधळलो - तटकरे यांनी पुढे सांगितलं की, “जागा वाटप म्हणजे केवळ आमदारांच्या संख्येवर ठरवायचं नसतं. कार्यकर्त्यांची ताकद, स्थानिक परिस्थिती आणि जनतेचा प्रतिसाद याचाही विचार करावा लागतो. पण गोगावले यांनी दिलेला फॉर्म्युला ऐकून आम्ही सगळेच गोंधळलो.”

गोगावले, तटकरे यांच्यात जुंपली - दरम्यान, मंत्री भरत गोगावले यांनी आपल्या वक्तव्याचं समर्थन करत सांगितलं की, “महायुतीत योग्य वाटप व्हावं म्हणूनच मी हा फॉर्म्युला सुचवला. प्रत्येक पक्षाने आपली ताकद ओळखून तितक्याच जागा मिळवायला हव्यात.” या राजकीय टोलेबाजीतून रायगडमध्ये महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष अधिक उघड होत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना गोगावले आणि तटकरे यांच्या या शब्दयुद्धामुळे रायगडचं राजकारण पुन्हा तापलं आहे.

