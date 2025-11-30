सुनील तटकरेंचा महेंद्र दळवींवर हल्लाबोल; 'राष्ट्रवादी सत्तेशिवाय राहू शकत नाही' भरत गोगावलेंचं प्रत्युत्तर
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. यादरम्यान रायगड जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
Published : November 30, 2025 at 2:54 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणूक प्रचाराला जोरदार वेग आला असून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका चांगलीच रंगू लागली आहे. मुरूड येथील सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्यावर थेट निशाणा साधत अलीबागच्या मेडिकल कॉलेजच्या रखडलेल्या कामावरून जोरदार हल्लाबोल केला. यावरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलच तापलय.
खासदार तटकरेंचा आमदार दळवींवर हल्लाबोल : "मेडिकल कॉलेजच्या बांधकामाला मंजुरी मिळून दोन वर्षे झाली. तरी कामाचा एक दगड हलला नाही. शेवटी एवढा विलंब का? याला जबाबदार कोण?" असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सभेत त्यांचा रोख सरळ आमदार महेंद्र दळवींकडंच होता.
खासदार तटकरेंना मंत्री गोगावलेंचं प्रत्युत्तर : खासदार सुनील तटकरे यांनी आमदार महेंद्र दळवी यांच्यावर केलेल्या आरोपामुळं जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. दुसरीकडं मंत्री भरत गोगावले यांनी सुनील तटकरे यांनी केलेल्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना तटकरे यांनी राष्ट्रवादी भाजपासोबत राहील असं सूचक वक्तव्य केलं होतं. तसंच शिवसेना नेते पक्ष फुटीच्या काळात गुहाटीला गेले होते, या मुद्द्यावर तटकऱ्यांनी टीकास्त्र सोडलं होतं. या सर्ववर उत्तर देताना मंत्री भरत गोगावले यांनी राष्ट्रवादीवर थेट निशाणा साधला. "राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेशिवाय राहूच शकत नाही. सत्तेपासून दूर राहण्याची त्यांना सवयच नाही. आम्ही गुहाटीला गेलो म्हणूनच तुम्ही आज हे चांगले दिवस पाहता आहात," असं म्हणत मंत्री भरत गोगावले यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर टीका केली.
राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू : रायगडमधील राजकीय वादळामुळं रवींद्र चव्हाण यांनी केलेल्या विधानाचा अर्थ काय होता? 3 डिसेंबरनंतर कोणते राजकीय समीकरण बदलणार? याबाबत राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. तटकरे आणि गोगावले यांच्या वादामुळे रायगडचा राजकीय पारा चांगलाच चढला आहे.
