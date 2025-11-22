भरत गोगावलेंसह महेंद्र दळवी यांच्यावर सुनील तटकरे यांची जोरदार टीका
कोपरगाव नगरपालिका निवडणूक प्रचाराची सुरुवात सुनील तटकरे, रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी भरत गोगावलेंसह महेंद्र दळवींवर जोरदार टीका केली.
Published : November 22, 2025 at 2:44 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 4:59 PM IST
अहिल्यानगर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर सर्व पक्ष आपल्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यात व्यग्र आहेत. तसंच अनेक ठिकाणी नगरपालिकेत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड होत आहे. कोपरगाव नगरपालिका निवडणूक प्रचाराची सुरूवात सुनील तटकरे आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी आमदार भरत गोगावले आणि आमदार महेंद्र दळवी यांच्यावर टीका केली.
आम्ही परस्परविरोधात लढत असलो तरी... : "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत आहेत. देश आणि राज्य पातळीवर महायुती एकत्र असून स्थानिक स्वराज संस्था महायुतीच्या स्वरूपात लढवाव्यात असा सर्वांचा प्रयत्न होता. मात्र या काळात निवडणुका न झाल्यामुळं प्रत्येक पक्षातील कार्यकर्ते निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही अनेक जण इच्छुक होते. आता आम्ही परस्परविरोधात लढत असलो तरी कटुता निर्माण होऊ नये याची काळजी घेत आहोत," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सांगितलं.
आज ना उद्या ते घडणार होतं : "आज आम्ही स्वतंत्र लढत असलो तरी कटुता नाही. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेलं अभूतपूर्व यश सर्वांनी पाहिलं. ज्या पद्धतीनं मुंबईतील काही काँग्रेस नेत्यांचं व्यक्तव्य मी ऐकतोय तो त्यांचा अंतर्गत भाग आहे. ज्यांच्यामुळं निवडून आले त्यांच्याबद्दल बोलणं योग्य पद्धतीचं नाही. आज ना उद्या महाविकास आघाडीमध्ये असं घडणार होतं ते या निवडणुकीत घडलं," असं सुनील तटकरे म्हणाले.
स्थानिक परिस्थितीनुसार युती : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात युती होताना दिसत आहे, यावर बोलताना तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली, "त्या-त्या ठिकाणाच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार युती झाली आहे. याचा अर्थ असा नाही की आम्ही पुन्हा एकत्र येणार. काही ठिकाणी शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्र आलेत. याचा अर्थ ते एकत्र येतील असं नाही," असं सुनील तटकरे यांनी सांगितलं.
भरत गोगावले यांच्यावर टीका : "भरत गोगावले यांना काय बोलायचं ते बोलू द्या. चाळीस वर्षांपासून टीका झेलत मी काम करतोय. रायगडच्या जनतेनं मला पाचवेळा आमदार केलं आणि दोनवेळा खासदार केलं. टीका करणारे टीका करत असतात त्यांच्या विचारांची संस्कृती तेवढीच असेल आणि डीएनए अशा मनोवृत्तीचा असेल त्याला काय करणार? असं म्हणत सुनील तटकरे यांनी भरत गोगावले यांच्यावर टीका केली.
महेंद्र दळवींच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर : "महेंद्र दळवी म्हणतात की सुनील तटकरे भाजपात लवकर येणार. यावर बोलताना तटकरे म्हणाले, "जे भाजपाचा पदर पाठीशी धरत वेगवेगळ्या पदांवर गेले. त्यांनी आपण कशामुळं आहोत हे बघावं आणि माझ्या भाजपा प्रवेशाबद्दल बोलावं. त्यांनी अजून राजकारणातलं बाळकडू घेतलं नाही. त्यांच्याबद्दल काय वक्तव्य करावं," असं म्हणत तटकरे यांनी महेंद्र दळवींच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिलं.
माझ्यासारखा कार्यकर्ता त्यांचा गैरसमज दूर करेल : "आशिष शेलार यांनी आमच्या पक्षातील काही नेतृत्वाबद्दल भावना व्यक्त केल्या आहेत. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण आणि आशिष शेलार यांच्याशी चर्चा करू. मुंबई महापालिका निवडणूक महायुतीनं एकत्र लढवावी अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केली आहे. शेलार यांना काही गैरसमज असल्यास माझ्यासारखा कार्यकर्ता तो दूर करेल," असं सुनील तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
हेही वाचा :