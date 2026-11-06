सुनील तटकरेंचं राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर रोखठोक भाष्य, म्हणाले, 'अजितदादा असते तर...'
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्य सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबद्दल मोठं भाष्य केलं आहे.
Published : November 6, 2026 at 2:36 PM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्य सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबद्दल मोठं भाष्य केलं आहे. अजितदादा असते तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आज एकत्र दिसले असते, असं सुनील तटकरे म्हणाले. या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली.
अजित पवार यांच्या निधनामुळे ही चर्चा मागे पडली, मात्र अजित पवार असते तर जी 12 फेब्रुवारी ही तारीख जी सांगितली जाते ती निश्चित झाली असती आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र दिसल्या असत्या, असंही सुनील तटकरे म्हणाले.
मनाने दुरावलो नाहीत - प्रफुल पटेल : नुकतंच राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी शरद पवार यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली होती. या भेटीनंतर प्रफुल पटेल यांनी आम्ही राजकीयदृष्ट्या दुरावलो आहोत पण मनाने नाही, असं वक्तव्य केलं होतं. आता यानंतर सुनील तटकरे यांनी विलीनीकरणावर भाष्य केल्याने, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
काय म्हणाले सुनील तटकरे? - "दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची सध्या कुठलीच चर्चा नाही. पण, अजित पवार असते तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आज एकत्र दिसल्या असत्या. अजित पवार यांच्या निधनामुळे ही चर्चा मागे पडली. अजित पवार असते तर जी 12 फेब्रुवारी ही तारी सांगितली जाते, ती निश्चित झाली असती. मी त्यांच्या जवळचा सहकारी असल्याने दादांनी मला याबाबत सांगितलं होतं. दादा असते तर हे विलीनीकरण पाहता आलं असते," असं सुनील तटकरे म्हणाले.
सुनील तटकरे यांनी भूमिका का बदलली? - अनिल देशमुख : "सुनील तटकरे यांनी आता वेगळी भूमिका का घेतली? 12 फेब्रुवारीच्या बैठकीत विलीनीकरणाबाबत काहीच चर्चा झाली नाही असे तटकरे वारंवार सांगत होते. मात्र, आता त्यांनी वेगळी भूमिका का घेतली?" असा सवाल शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी तटकरे यांना विचारला आहे. आता विलीनीकरणाबाबत कुठलीही चर्चा सुरू नसल्याचंही अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
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