नाशिकमध्ये भाजपात नाराजीनाट्य, सुनील केदार यांचा यू-टर्न, राजीनामा घेतला मागे
अवघ्या काही तासांत सुनील केदार यांनी यू-टर्न घेत राजीनामा मागे घेतल्याचा खुलासा केला आहे
Published : February 4, 2026 at 8:06 PM IST
नाशिक : भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी पक्षांतर्गत कलहामुळे तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र, आता अवघ्या काही तासांत सुनील केदार यांनी यू-टर्न घेत राजीनामा मागे घेतल्याचा खुलासा केला आहे. काल (3 फेब्रुवारी) भाजपाकडून महापौरपदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके आणि उपमहापौरपदासाठी मछिंद्र सानप यांचं नाव निश्चित झालं होतं. त्यावरून शहराध्यक्ष सुनील केदार नाराज असल्याची चर्चा होती. काही दिवसांपूर्वी सुनील केदार यांनी शिवसेनेला सत्तेत सोबत घेण्यासाठी देखील प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावानंतर, "आम्हाला सत्तेत कुणाची गरज नाही," असं वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं होतं. यानंतर सुनील केदार यांनी पक्ष कमिटीकडे आपला राजीनामा पाठवला होता.
तडकफडकी दिला होता राजीनामा : शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी तडकफडकी राजीनामा दिल्यामुळं पक्षातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपानं बहुमत मिळवलं. या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांना फारसे विचारात घेतले गेले नसल्याची स्थानिक पातळीवर चर्चा सुरू होती. निवडणुकीच्या निकालानंतर ही अस्वस्थता शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्या राजीनाम्यातून समोर आल्याचं म्हटलं जात होतं. मात्र काही तासातच सुनील केदार यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला आहे.
महापौर आणि उपमहापौर भाजपाचाच होणार : नाशिक महापालिकेत भाजपाचं संख्याबळ प्रबळ असल्यानं महापौर आणि उपमहापौर भाजपाचाच होणार, हे जवळपास निश्चित होतं. मात्र, या दोन्ही पदांसाठीची नावं निश्चित करताना प्रदेश पातळीवरून आलेल्या हस्तक्षेपामुळं स्थानिक नेतृत्वात नाराजी निर्माण झाल्याची माहिती आहे. सुरुवातीला चर्चेत असलेली नावं ऐनवेळी बदलण्यात आल्यामुळं शहराध्यक्ष सुनील केदार नाराज असल्याचं सांगितलं जात होतं. महापौरपदासाठी भाजपाकडून हिमगौरी अडके आणि उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यानंतर काही तासातच सुनील केदार यांनी आपला शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता.
'...म्हणून मी राजीनामा मागे घेतला' : "महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा फोन आला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत माझ्या मागण्यांबाबत चर्चा झाल्याचं सांगितलं. ज्या कारणांमुळं मी भाजपा नाशिक महानगर जिल्हा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्या विषयांवर प्रदेश भाजपाबरोबर माझी सविस्तरपणे चर्चा झाली आहे. माझे समाधान झाले आहे. प्रदेश भाजपाच्या सुचनेनुसार, मी माझा राजीनामा मागे घेतला आहे," अस भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील केदार यांनी सांगितलं.
