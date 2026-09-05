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सुनील दत्त माझे बॉस होते; मंत्री प्रताप सरनाईकांनी संजय दत्तसमोर स्पष्टच सांगितलं

आज जो पण सेलिब्रिटी इकडे आला, त्याला मी मराठी शिकवली आहे. आज बाबा पण मराठीत बोलणार आहे, असंही प्रताप सरनाईक संजय दत्त यांना उद्देशून म्हणाले.

Yuva Sena Working President Purvesh Sarnaik
युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 10:34 PM IST

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मुंबई- संजय दत्त आणि माझी ओळख गेल्या 25 वर्षांपासूनची असून, संजय दत्त यांचे वडील सुनील दत्त हे माझे बॉस होते, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ठाणे येथील दहीहंडी कार्यक्रमांमध्ये सांगितले. त्यावेळी ते म्हणाले की, संजय दत्त आणि माझी ओळख गेल्या 25 वर्षांपासूनची आहे. माझी आणि बाबांची ओळख कशी झाली हे आज सांगत नाही. मात्र माझे आणि दत्त कुटुंबाची फार जुनी ओळख आहे. संजय दत्तचे वडील माझे बॉस होते. आज जो पण सेलिब्रिटी इकडे आला, त्याला मी मराठी शिकवली आहे. आज बाबा पण मराठीत बोलणार आहे, असंही प्रताप सरनाईक संजय दत्त यांना उद्देशून म्हणाले.


अन् संजय दत्त मराठीत बोलले? : पुढे बोलताना संजय दत्त म्हणाले की, सर्वांना माझा नमस्कार. मात्र 6 वर्ष जेलमध्ये राहूनसुद्धा मला मराठी बोलता आली नाही. मी मराठी कशी बोलू? प्रताप सरनाईक आणि माझी मैत्री गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची आहे. मला ठाण्यामध्ये येऊन मोठा आनंद होत आहे. ठाण्यामध्ये माझ्या जुन्या आठवणी आहेत, ठाण्यामध्ये मी जेलमध्ये देखील होतो. आज पुन्हा ठाण्यामध्ये मला येऊन प्रचंड आनंद होत आहे. दहीहंडीचा खेळ पूर्वी आम्हाला वाटायचं की सुरक्षित नाही, मात्र आज ज्या प्रकारची खेळाडूंची काळजी घेतली जाते ते बघून आनंद होत आहे. हा खेळ असाच मोठा होत राहो हीच माझी इच्छा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.


रॅप स्टार बादशहा काय म्हणाला? : रॅप स्टार बादशहा याने कार्यक्रमावेळी गोविंदांमध्ये जाऊन आपलं गाणं सादर केलं. मराठीमध्ये बादशहाने पहिल्यांदाच रॅप बोलून दाखवले. यावेळी तो म्हणाला की, आज ठाण्यामध्ये येऊन दहीहंडी बघून आनंद झाला. मराठी ही वैश्विक भाषा आहे. माझ्या या खेळाला शुभेच्छा आहेत.


पूर्वेश सरनाईक काय म्हणाले? : ईटीव्ही भारतशी बोलताना पूर्वेश सरनाईक म्हणाले की, आज होणारी गर्दी ही ठाणेकरांमुळे आहे. ठाणेकरांच्या प्रेमामुळे आज मुंबईतून पथक ठाण्यामध्ये येऊन दहीहंडी साजरी करीत आहेत. आम्ही सर्व प्रकारची गोविंदाची काळजी घेत आहोत. आमच्यासाठी आमचा सुपरस्टार हा आमचा गोविंदा असल्यामुळे आम्ही गोविंदाची काळजी घेतो. इंटरनेटचा दुसरा कोणताही कार्यक्रम आमच्याकडे नसतो. त्यामुळेच हे प्रेम आम्हाला मिळत आहे, असंही पूर्वेश यांनी सांगितलं.

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SANJAY DUTT
PRATAP SARNAIK
DAHIHANDI
सुनिल दत्त
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