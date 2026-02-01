ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उद्या प्रीतिसंगमावर : यशवंतरावांच्या स्मृतीस अभिवादन करुन करणार नव्या इनिंगला सुरुवात

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर त्या उद्या प्रीतीसंगमावर यशवंतरावांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी येणार आहेत.

Published : February 1, 2026 at 10:38 PM IST

सातारा : उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या लवकरच आपल्या नव्या इनिंगची सुरूवात करणार आहेत. तत्पूर्वी त्या सोमवारी कराड दौऱ्यावर येत आहेत. प्रीतिसंगमावर असलेली यशवंतराव चव्हाण यांची समाधी हे पवार कुटुंबाचं उर्जास्थळ राहिलं आहे. त्याठिकाणी नतमस्तक होऊन यशवंतराव चव्हाण यांचे त्या आशीर्वाद घेणार आहेत. त्या प्रथमच यशवंतरावांच्या स्मृतिस्थळी येत आहेत. त्यांच्या दौऱ्यामुळे दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रीतिसंगमावरील आठवणींना उजाळा मिळणार आहे.

अजितदादांच्या कर्तुत्वाचा सन्मान : विमान अपघातात अजित पवार यांचं अकाली निधन झाल्यानं महाराष्ट्र 'दादा' नेतृत्वाला मुकला आहे. अजितदादांच्या निधनानं निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. परंतु, ज्या अजितदादांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शान वाढवली, त्या पदावर पत्नी सुनेत्रा पवार यांना संधी देत अजितदादांच्या कर्तुत्वाचा सन्मान करण्यात आला. सुनेत्रा ताईंनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देखील घेतली आहे. प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्या कराड दौऱ्यावर येत आहेत.

सुनेत्रा पवार बारामतीहून थेट प्रीतिसंमावर : यशवंत विचारांच्या मुशीत आणि शरद पवारांच्या तालमीत अजित दादांचे नेतृत्व घडले होते. त्यांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवलं. तसेच अर्थमंत्री म्हणून विधिमंडळात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. झपाटून काम करणारा नेता, अशी त्यांची ओळख होती. दरवर्षी 25 नोव्हेंबरला ते यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनी प्रीतिसंगमावर हमखास उपस्थित असायचे. उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी सुनेत्रा पवार या बारामतीहून थेट प्रीतिसंमावर येणार आहेत. तसेच कराडहून त्या फलटण तालुक्यातील तरडगावला जाणार आहेत. विमान अपघातात मृत्यू झालेल्या विदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांची त्या सांत्वनपर भेट घेणार आहेत, अशी माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे.

अजितदादांचा वारसा सुनेत्रा पवार नेणार पुढं : दुर्दैवानं यापुढं अजितदादा प्रीतिसंगमावर दिसणार नाहीत. मात्र, तो वारसा आता सुनेत्रा पवार यांनाच पुढं न्यावा लागणार आहे. सोमवारी (२ फेब्रुवारी) पहिल्यांदाच त्या प्रीतिसंगमावर येत असल्यानं कराडकर त्यांना भेटण्यासाठी उत्सुक आहेत. परंतु, एक दुःखद आणि एक सुखद घटना घडली असताना सुनेत्रा ताईंच्या समोर जाऊन कसं व्यक्त व्हायचं? हा प्रश्न कराडकरांसमोर आहे.

