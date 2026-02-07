सुनेत्रा वहिनी जो निर्णय घेतील, तो मान्य; राष्ट्रवादीच्या विलनीकरणासंदर्भात मंत्री हसन मुश्रीफ यांचं स्पष्टीकरण

ETV Bharat / state

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलनीकरणासंदर्भात मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. सुनेत्रा पवार जो निर्णय घेतील, तो मान्य असेल, असं त्यांनी सांगितलं.

मंत्री हसन मुश्रीफ (ETV Bharat)
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या 68 जागा आणि पंचायत समितीच्या 136 जागांसाठी आज शनिवारी (7 फेब्रुवारी) जिल्ह्यात सकाळी साडेसात वाजता 2 हजार 691 मतदान केंद्रांवर मतदानाला सुरुवात झाली. जिल्ह्यात मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीच्या निमित्तानं पणाला लागली आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक उमेदवार भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे आहेत तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही आपली ताकद आजमावण्यासाठी गेल्या 15 दिवसात जिल्हा पिंजून काढला आहे. पहिल्या दोन तासांत कोल्हापूर जिल्ह्यात 10.38% मतदानाची नोंद झाली तर राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला.

'सुनेत्रा वहिनी जो निर्णय घेतील तो मान्य' : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर पहिल्यांदाच ही निवडणूक होत असल्याचं सांगत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, 9 वर्षांनी जिल्हा परिषद निवडणूक होत आहे, त्यामुळे मतदारांमध्ये उत्सुकता आहे. या निवडणुकीमध्ये अजितदादांबद्दल नागरिक सहानुभूती दाखवतील. तसंच, जी विलीनीकरणासंदर्भात चर्चा झाली ती अजितदादांसोबत झाली होती. त्या बैठकीत आम्ही नेतेमंडळी कोणीही नव्हतो, जर सुनेत्रा वहिनी यांनी विलीनीकरणासंदर्भात भूमिका घेतली तर आमची तयारी असेल, उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवारांच्या निधनानं राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांवर बॉम्ब पडावा, अशा पद्धतीचं वातावरण झालं. जे लोक शंका उपस्थित करतात त्यांना चौकशीत काय समोर येतं हेच उत्तर आहे.

'अपघात कसा झाला? समोर येईल' : विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. त्यामुळे नेमकं काय घडलं, हे समोर येईल, पवार कुटुंब हे एकत्र आहे, एकत्र होतं, अजितदादांच्या विधीच्या प्रसंगी संपूर्ण कुटुंब एकत्र आलं असेल, जो पक्ष निर्णय घेईल हीच भूमिका आपली असेल. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवणार आहेत, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो.

दरम्यान, युतीचा घटक असताना देखील शिवसेना नेते रामदास कदम आमच्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर टीका करत आहेत. हे बरोबर नाही. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील हीच भूमिका बोलून दाखवली, पवार कुटुंबीयांची भूमिका होती, की लवकरात लवकर सुनेत्रा वहिनी यांचा शपथविधी व्हावा, पवार कुटुंब हे पुरोगामी कुटुंब आहे. त्यामुळे तीन दिवस झाल्यानंतर सुनेत्रा वहिनींनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली असल्याचं स्पष्टीकरण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलं.



खासदार सुनील तटकरे प्रफुल्ल पटेल व्हिलन कसे? : अजित पवार यांच्या अचानक जाण्यानं पक्षाची मीटिंग प्रदेशाध्यक्षांनी बोलवायची असते. मग यामध्ये सुनील तटकरे किंवा प्रफुल्ल पटेल व्हिलन कसे? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा आमचा वेगळा पक्ष आहे. त्यामुळे यामध्ये आता कोणीही लुडबुड करू नका, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत अशा पद्धतीची लुडबुड का करतात? हे मला कळत नाही.

आम्ही दुःखाच्या प्रसंगी असताना हे योग्य नाही, जे घडलं होतं ते मी बोललो होतो. संजय राऊत यांना ते का लागावं हे मला माहीत नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीची सत्ता येईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष होईल, राष्ट्रवादीला वजा करून राजकारण करता येणार नाही, असंही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

