सिद्धिविनायकाच्या दर्शनानंतर राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवारांनी स्वीकारला पदभार

राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा अजित पवारांनी आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारलाय. त्यांच्या या ऐतिहासिक नियुक्तीमुळे राज्याच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू झालाय.

Sunetra Pawar takes charge as the state first woman Deputy Chief Minister
महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवारांनी स्वीकारला पदभार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 12:07 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला गेला. राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारलाय. त्यांच्या या ऐतिहासिक नियुक्तीमुळे राज्याच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू झाला असून, महिला नेतृत्वाच्या दृष्टीने हा क्षण अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातोय. सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारताना प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पार्थ पवार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्या नियुक्तीमुळे महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.

सुनेत्रा पवारांच्या नियुक्तीमुळे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व बळकट होणार : सुनेत्रा पवार या राज्याच्या समाजकारणात अनुभवी आणि प्रभावी नेतृत्व म्हणून ओळखल्या जातात. सामाजिक प्रश्नांबाबत त्यांची संवेदनशील भूमिका, महिलांच्या प्रश्नांवरचे आणि महिलांच्या बाबतच्या विकासाभिमुख दृष्टिकोनामुळे त्या कायमच चर्चेत राहिल्या आहेत. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार असल्याचे मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केलं जातंय.

राज्यातील महिला, युवती आणि नव्या पिढीतील नेतृत्वासाठी हा क्षण प्रेरणादायी : विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनेक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद भूषवले असले तरी प्रथमच एखाद्या महिलेला ही जबाबदारी मिळाली आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची मानली जात आहे. राज्यातील महिला, युवती आणि नव्या पिढीतील नेतृत्वासाठी हा क्षण प्रेरणादायी ठरणार आहे. कार्यभार स्वीकारताना सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत समन्वयाने काम करण्यावर भर दिला. सुनेत्रा पवार यांचा हा राजकीय प्रवास राज्यातील महिला नेतृत्वासाठी नवा आदर्श ठरणार असून, महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.

निर्णयप्रक्रिया आणि प्राधान्यक्रम याकडे सर्वांचे लक्ष : खरं तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कार्यभार स्वीकारण्याआधी सकाळी सिद्धिविनायक मंदिरात गणपती बाप्पांचे दर्शन घेतले. त्यानंतर दादर येथील चैत्यभूमीला भेट देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केले. चैत्यभूमी भेटीनंतर त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयात पोहोचल्या होत्या, तिथे त्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना पुष्पांजली अर्पण करत अभिवादन केलं होतं. उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या कामकाजाची दिशा, निर्णयप्रक्रिया आणि प्राधान्यक्रम याकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय. विशेषतः प्रशासनातील समन्वय, विकासकामांना गती देणे, सामाजिक न्यायाशी संबंधित मुद्दे आणि जनतेशी थेट संवाद साधण्यावर त्यांचा भर राहणार असल्याचं बोललं जातंय. सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद दिल्यानं राज्याच्या राजकारणात एक नवा टप्पा सुरू होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.

