सुनेत्रा पवार, पार्थ, जय मुंबईत दाखल; राष्ट्रवादीमध्ये घडामोडींना वेग

sunetra pawar in mumbai
सुनेत्रा पवार मुंबईत दाखल (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
मुंबई : राष्ट्रवादीमध्ये घडामोडींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थीचं विसर्जन केल्यानंतर सुनेत्रा पवार, जय पवार आणि पार्थ पवार हे बारामतीतून मुंबईला रवाना झाले होते. मुंबईत शनिवारी दुपारी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीला हजर राहण्यासाठी सुनेत्रा पवार या रस्ते मार्गाने मुंबईला रवाना झाल्या होत्या. शनिवारी पहाटे हे सर्व मुंबईत दाखल झाले आहेत.

सुनेत्रा पवार मुंबईत दाखल झाल्या आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावं यासाठी त्यांचा पक्ष आग्रही आहे. सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत जय पवार आणि नरेश अरोरा हे देखील मुंबईत दाखल झाले आहेत. शनिवारी दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांची बैठक होणार आहे. शनिवारी सायंकाळी सुनेत्रा पवार यांचा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होण्याची शक्यता आहे.

SUNETRA PAWAR IN MUMBAI
NCP MLAS MEET IN MUMBAI
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री शपथ
JAY PAWAR PARTH PAWAR IN MUMBAI
SUNETRA PAWAR DCM OATH CEREMONY

