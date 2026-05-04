ETV Bharat / state

बारामतीत रेकॉर्डब्रेक विजय : सुनेत्रा पवार ठरल्या देशात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या आमदार, युपीमधील 'या' भाजपा आमदारांचा विक्रम मोडला

बारामती विधानसभा पोट निवडणूक 2026 मध्ये सुनेत्रा पवार यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी उत्तर प्रदेशातील आमदाराचा विक्रम मोडून नवीन विक्रम प्रस्थापित केला.

Baramati Assembly By Poll Election
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली असून आज बारामती पोटनिवडणुकीचा निकाल लागला. या विजयात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मोठ्या मतधिक्यानं विजयी झाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या देशात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या आमदार ठरल्या आहेत. बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना २ लाख १८ हजार ९३० मतं मिळाले असून त्यांनी उत्तर प्रदेशातील आमदार सुनील शर्मा यांचा विक्रम मोडला आहे. सुनील शर्मा यांना २०२२ मध्ये २ लाख १४ हजार ८३५ एवढे मतं मिळाली होती.

बारामतीत रेकॉर्ड ब्रेक विजय : तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी महायुतीकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले. या पोटनिवडणुकीत अचानक काँग्रेसकडून उमेदवार देण्यात आला. अर्ज माघार घेण्याच्या दिवशी सुनेत्रा पवार यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठांशी चर्चा केल्यावर काँग्रेसनं उमेदवार मागे घेतला. बारामती पोटनिवडणुकीमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात सर्व २३ अपक्ष उमेदवार उभे होते. यात कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार नव्हता. आज लागलेल्या निकालात देशात सर्वाधिक मतांनी सुनेत्रा पवार विजयी झाल्या आहेत.

सर्व विरोधी उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त : बारामती विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार हे आत्तापर्यंत सर्वधिक १ लाख ६५ हजार मतांनी निवडून आले होते. आता मात्र सुनेत्रा पवार यांनी बारामती पोटनिवडणूक लढवली आणि या निवडणुकीत सर्व विरोधी उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. सुनेत्रा पवार यांना २ लाख १८ हजार ९३० मतं मिळाले असून त्यांनी उत्तर प्रदेशातील आमदार सुनील शर्मा यांचा विक्रम मोडला आहे.

निर्धाराची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची लढाई - सुनेत्रा पवार: बारामती विधानससभा पोट निवडणूक 2026 चा निकाल लागल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कार्यकर्त्यांना सोशल माध्यमातून आवाहन केलं. त्या म्हणाल्या की, "आजचा हा निकाल जाहीर होत असताना आदरणीय दादांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने आपण सर्वजण भावूक आहोत. दादांवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना नम्र विनंती आहे की, या विजयाचा जल्लोष म्हणून कुणीही मिरवणुका काढू नयेत किंवा गुलाल उधळू नये. आपण संयम राखू या आणि दादांच्या विचारांना साजेसं वर्तन करू या. दादांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्याची संधी मला दिल्याबद्दल मी सर्व बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार मानते. हा शेवट नाही, ही तर फक्त सुरुवात आहे.

निर्धाराची, संघर्षाची आणि नव्या बारामतीची!"

हेही वाचा :

  1. 'ही तर सुरुवात...'; बारामती निकालानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
  2. बारामतीचा राजकीय वारसदार कोण? सुनेत्रा पवार यांच्या विजयानंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे स्पष्ट बोलले
  3. लाइव्ह Baramati-Rahuri Election Result : बारामतीत सुनेत्रा पवारांनी इतिहास रचला, तर राहुरीत भाजपाचे अक्षय कर्डीले विजयी

TAGGED:

SUNETRA PAWAR SETS HISTORIC RECORD
बारामती विधानसभा पोट निवडणूक 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
BARAMATI ASSEMBLY BY POLL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.