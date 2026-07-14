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सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदाला राष्ट्रवादीतूनच आव्हान, 'सच्चिदानंद सिंह यांना ओळखत नाही', सुनील तटकरे यांनी थेटच सांगितलं

राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हा आक्षेप पक्षातीलच ज्येष्ठ नेते सच्चिदानंद सिंह यांनी घेतला आहे.

NCP President Sunetra Pawar Row
फाईल फोटो - कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 11:27 AM IST

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मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी सादर केल्यानंतर सुरू झालेल्या चर्चेदरम्यान आता थेट पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हा आक्षेप पक्षातीलच ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी घेतला असून त्यांनी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

सच्चिदानंद सिंह यांना ओळखत नाही - या सर्व प्रकरणाशी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांचं नाव जोडलं जात आहे. "या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. सच्चिदानंद सिंह हे कोण आहेत? यांना मी ओळखतही नाही," अशी प्रतिक्रिया 'ईटीव्ही भारत'ला देत सुनील तटकरे यांनी सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.

काही सुधारणा पक्षांमध्ये आवश्यक - "सुनेत्रा पवार यांना पाठवलेल्या नोटीसशी माझा कुठलाही संबंध नाही. त्या नोटीसला फार महत्त्व देण्याचं कुठलंही कारण नाही. सुनेत्रा पवार यांची निवड पक्षाच्या घटनेला धरून झालेली आहे," अशी प्रतिक्रिया प्रफुल पटेल यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. "अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षांमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. ती भरून काढणं गरजेचं आहे. त्यासाठी काही सुधारणा पक्षांमध्ये आवश्यक आहे. हे नोटीस येण्याआधी अनौपचारिक गप्पांमध्ये माझं मत मी मांडलं. या माझ्या मताचा आणि नोटीसचा कुठलाही संबंध नाही. माझे वैयक्तिक मत आहे की, पक्षामध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यासाठी पक्षांतर्गत काही सुधारणा करण्याच्या गरजेचे आहे," असं प्रफुल पटेल यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड - अजित पवार यांच्या निधनानंतर 26 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेत सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली होती. त्यावेळी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, आता ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि पक्षाच्या संविधानाविरोधात झाल्याचा दावा सच्चिदानंद सिंह यांनी केला आहे.

9 जुलैला कायदेशीर नोटीस - सच्चिदानंद सिंह यांनी 9 जुलै रोजी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांना वकिलामार्फत नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत 26 फेब्रुवारी रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड रद्द करून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नव्या निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सुधारित पदाधिकाऱ्यांची यादी अमान्य घोषित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

नेमके आक्षेप काय? - सच्चिदानंद सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, अजित पवार यांच्या निधनानंतर 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी निवडणूक आयोगाकडे पक्षाचे सुधारित संविधान सादर करण्यात आले होते. या संविधानानुसार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत पक्षाचे सर्व अधिकार राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडे राहणार होते.

असे असताना, राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी कोणत्या अधिकारात 26 फेब्रुवारीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीचे आवाहन केले, असा सवाल सिंह यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच 18 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या बैठकीच्या पत्रासाठी तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती, असाही दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीची वैधताच संशयाच्या भोवऱ्यात आल्याचा आरोप नोटिशीत करण्यात आला आहे.

निवड पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून झाली - याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून अधिकृत कोणत्याही नेत्याने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 'ईटीव्ही भारत'ने प्रवक्ते सुरज चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला. तेव्हा ते म्हणाले, “पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष पदी निवड करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यावेळी या प्रस्तावाला अनुमोदन देण्यात आलं होतं. त्यानंतर सर्वांनी हात वर करून या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती. ही निवड पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून झालेली होती. त्यामुळे जर कोणी नोटीस पाठवली असेल तर ती कायद्याच्यादृष्टीने धोकादायक नाही."

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SUNIL TATKARE
PRAFUL PATEL
SACHCHIDANAND SINGH
सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी अध्यक्षा
NCP PRESIDENT SUNETRA PAWAR ROW

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