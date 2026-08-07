6 तास बंद दाराआड चर्चा! सुनेत्रा पवार अन् प्रशांत किशोर यांच्या बैठकीचे नेमके गुपित काय?
सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या भेटीने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या बैठकीतून महायुतीमध्ये अविश्वास निर्माण करू नका, असा सल्ला भाजपाने दिला आहे.
Published : August 7, 2026 at 8:37 PM IST
मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार यांनी प्रसिद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर व त्यांच्या टीमसोबत 6 तास बंद दाराआड बैठक घेतली. या प्रदीर्घ बैठकीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. प्रशांत किशोर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सल्लागारपदी नियुक्ती होणार का? अशा चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. मात्र, या सर्व अटकळींवर खासदार पार्थ पवार यांनी ट्विट करत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. "याबाबत जर काही माहिती द्यायची असेल, तर आम्ही स्वतः त्याची अधिकृत घोषणा करू," असं स्पष्ट करत त्यांनी चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
'प्रशांत किशोर आमच्यासाठी काम करतात, हेच मला माहिती नाही' : दरम्यान, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी काम करत असल्याच्या आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या चर्चेशी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पूर्णपणे असहमती दर्शवली आहे. "प्रशांत किशोर आमच्यासाठी काम करतात, हेच मला माहिती नाही," असं म्हणत त्यांनी या वृत्ताचं खंडन केलं. माध्यमांशी बोलताना तटकरेंनी स्पष्ट केलं की, प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीच्या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील सर्व नियुक्त्या या त्यांच्या स्वाक्षरीनेच होत असतात. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पक्षाची कोअर टीम नेहमी एकत्र बसून, सविस्तर चर्चा करूनच सर्व निर्णय घेते. हवेत तयार होणाऱ्या कोणत्याही बातम्यांवर स्पष्टीकरण देत बसण्याची स्थिती अजून तरी निर्माण झालेली नाही, असं सांगत त्यांनी या भेटीच्या राजकीय चर्चांना पूर्णविराम दिला.
तसेच, दिल्ली दौऱ्यावरून घाईघाईत परत येण्याच्या पत्रकारांच्या प्रश्नावर त्यांनी मिश्कीलपणे उत्तर दिलं. महाराष्ट्रातील काही प्रलंबित कामांसाठी आपण दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली, ती कामं मार्गी लागताच परत आलो, असं त्यांनी हसत स्पष्ट केलं.
सुनेत्रा पवार, पार्थ-जय अन् प्रशांत किशोर यांच्यात चर्चा : वास्तविक, गुरुवारी (6 ऑगस्ट) मुंबईत पार पडलेल्या या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा झाल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. पार्थ पवार यांनी प्रशांत किशोर यांना चार्टर्ड विमानानं मुंबईत आणल्याचं, तर जय पवार हे ऑनलाइन माध्यमातून या बैठकीत सहभागी झाल्याचं बोललं जात होतं. या भेटीनंतर, प्रशांत किशोर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाबाबत काही सूचना केल्याच्या आणि त्यांची नव्या सल्लागारपदी नियुक्ती होणार असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या या भेटीवरून माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या तर्क-वितर्कांवर खासदार पार्थ पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एक न्यूज रिपोर्टर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासंदर्भात वारंवार खोट्या आणि तथ्यहीन बातम्या प्रसारित करत असल्याचा आरोप पार्थ पवारांनी केला. संबंधित न्यूज चॅनलच्या संपादकांनी याची तातडीने दखल घेऊन संबंधित रिपोर्टरवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोणतीही अधिकृत भूमिका असेल, तर ती आम्ही स्वतः प्रसारमाध्यमांसमोर मांडू, त्यामुळे माध्यमांनी विनाकारण तथ्यहीन तर्क-वितर्क लावणं थांबवावं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाजपाची प्रतिक्रिया : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्यासोबत झालेल्या भेटीवर आता भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली असून महायुतीच्या एकजुटीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. बावनकुळेंनी स्पष्ट केलं की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासंदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे सुनेत्रा पवार यांचा आहे. मात्र, महायुती म्हणून सरकारमध्ये एकत्र काम करत असताना कोणत्याही घटक पक्षानं असा निर्णय घेऊ नये, ज्यामुळे महायुतीमध्ये शंका-कुशंका निर्माण होतील किंवा एखाद्या घटक पक्षाचं नुकसान होईल.
प्रशांत किशोर यांच्यासोबत झालेल्या या भेटीच्या मूळ कारणावर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. त्या प्रशांत किशोर यांना कशासाठी भेटल्या, याबाबत आपल्याला काही बोलायचं नाही, असं ते म्हणाले. परंतु, महायुतीतील वातावरण बिघडेल किंवा संशय निर्माण होईल असं वर्तन कोणत्याही पक्षानं करू नये, हीच आमची स्पष्ट भूमिका आणि अपेक्षा असल्याचं बावनकुळेंनी आवर्जून सांगितलं. दरम्यान, प्रशांत किशोर यांच्या संभाव्य भूमिकेमुळे या भेटीकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्पष्टीकरण देऊनही राजकीय वर्तुळात या भेटीचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत.
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