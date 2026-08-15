परळीत पशुवैद्यकीय महाविद्यालय; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन
महाविद्यालयासाठी 634 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली असून, येथे सुसज्ज इमारत, अत्याधुनिक वसतिगृह (हॉस्टेल), हायटेक प्रयोगशाळा आणि प्रगत संशोधन केंद्र उभारलं जाणार आहे.
Published : August 15, 2026 at 9:10 PM IST
बीड : परळी-वैजनाथ येथे 634 कोटी रुपये खर्चाच्या पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालयाचा कोनशिला समारंभ आणि भूमिपूजन सोहळा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते संपन्न झाला. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचं पशुवैद्यकीय शिक्षण मिळण्यासोबतच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समृद्धीला नवीन दिशा मिळणार आहे.
पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे, आ. नमिता मुंदडा, माजी खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, संजय दौंड, बदामराव पंडित, परळी-वैजनाथच्या नगराध्यक्षा पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत, अजय मुंडे, अक्षय मुंदडा आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं नवं महाविद्यालय
आपल्या भाषणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हा कष्टकऱ्यांचा आणि मराठवाडा ही कष्टाची खाण आहे. शेतीला मुख्य आधार देणाऱ्या पशुधनाची काळजी घेणं, ही काळाची गरज बनली आहे. ह्या क्षेत्रात उच्च शिक्षणासाठी मराठवाड्यातील मुले-मुलींसाठी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं नवं महाविद्यालय उपलब्ध होणार आहे, या महाविद्यालयामुळं अत्याधुनिक शिक्षण आणि सुविधा उपलब्ध होतील. ज्याचा लगतच्या जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांनाही लाभ होणार आहे. या महाविद्यालयासाठी 634 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली असून, येथे सुसज्ज इमारत, अत्याधुनिक वसतिगृह, हायटेक प्रयोगशाळा आणि प्रगत संशोधन केंद्र उभारलं जाणार आहे. यामुळे आजूबाजूच्या 50 ते 100 गावांतील जनावरांवर आधुनिक उपचार आता परळीतच करणं शक्य होणार आहे. तसेच, प्रादेशिक पातळीवर दूध उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर शेळीपालन व्यवसाय विकसित करणं यावर येथे विशेष संशोधन केलं जाईल.
चालू शैक्षणिक वर्षातच प्रवेश सुरू करणार
''या महाविद्यालयातून केवळ नोकरी मागणारे डॉक्टर नव्हे, तर पेट केअर क्लिनिक, डेअरी सल्लागार आणि पशुखाद्य निर्मिती क्षेत्रात नोकरी देणारे तरुण उद्योजक तयार व्हावेत, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी आपल्या भाषणात व्यक्त केली. तसेच चालू शैक्षणिक वर्षातच येथील प्रवेश सुरू केले जातील'', असंही त्या म्हणाल्या. या महाविद्यालयाचं काम अत्यंत दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले असून 'समृद्ध शेतकरी, सुदृढ जनावर आणि स्वावलंबी मराठवाडा' घडवण्याचा संकल्प करण्यात आला असल्याचं उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितलं.
यावेळी बोलताना आमदार धनंजय मुंडे म्हणाले की, परळी येथे पशुवैद्यक महाविद्यालय याच्यासोबत कृषी महाविद्यालय ते देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं होत आहे याचा आनंद आहे. बारामती येथील कृषी प्रदर्शनात अजितदादांनी याची घोषणा केली होती. त्यामुळे बारामती येथील पशुवैद्यक महाविद्यालयाला अजितदादा यांचे व परळी येथील पशुवैद्यक महाविद्यालयाला गोपीनाथराव मुंडे यांचं नाव द्यावं, असंही धनंजय मुंडे म्हणाले.
महाविद्यालयास गोपीनाथराव मुंडेंचं नाव?
''या पशुवैद्यक महाविद्यालयाच्या माध्यमातून परळी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. पशुपालकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या मदतीसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिलं जाईल. पशुसंवर्धन खात्याची मंत्री या नात्यानं या महाविद्यालयास स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांचं नाव देण्याची ग्वाही मी देते'', असं मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
तत्पूर्वी, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण सोहळा पार पडला.
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