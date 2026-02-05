ETV Bharat / state

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधीच बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या विरोधात? वर्धेतील वकिलानं लिहिलं राज्यपालांना पत्र

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधीच बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा वर्धा येथील वकील हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी केलेला आहे.

Published : February 5, 2026 at 3:20 PM IST

वर्धा/नागपूर - अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. मात्र, सुनेत्रा पवार यांचा हा शपथविधीच बेकायदेशीर आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा वर्धा येथील वकील हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी केलेला आहे. त्यांनी या संदर्भात राज्यपालांना एक पत्र देखील लिहिलं आहे. सुनेत्रा पवार यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेताना उपमुख्यमंत्रीपदाचा उल्लेख केला. भारतीय संविधानात कुठेच उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. त्यामुळे त्यांनी घेतलेली ही शपथ अवैध असल्याचा दावा वकील हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी केलाय.

संविधानाच्या अनुच्छेद 164 मध्ये सांगितलेलं आहे की संविधानाला अनुसरून प्रत्येक व्यक्ती शपथ घेणे अभिप्रेत आहे. आपल्या संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नसल्याचं गोडघाटे म्हणाले आहेत. जर ते पदच संवैधानिक नसेल तर शपथ देखील अवैध ठरते असं ते म्हणालेले आहेत. सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी हा बेकायदेशीर आणी भारतीय संविधानाच्या विरोधात जाऊन घेतला असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.



शपथविधी नंतर राज्यपालानी जे पत्र काढलंल आहे, त्यात उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देत आहे असा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत खुलेआम भारतीय संविधानाच्या तरतुदीचं उल्लंघन होत असेल तर भारतीय म्हणून अत्यंत वाईट वाटत असल्याचं देखील ते म्हणाले आहेत.

हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना लिहिलेले पत्र
हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना लिहिलेले पत्र (ETV Bharat)



या संदर्भामध्ये वकील हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना एक मेल करत पत्र पाठवलं आहे. सुनेत्रा पवार यांना संविधानाच्या शेड्युल 3 मधील नियमाप्रमाणे शपथ देण्यात आलेली नसल्याचा दावा गोडघाटे यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात केलाय. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याच्या चार दिवसानंतर राज्यपालांना हे पत्र पाठवलं आहे.

हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना लिहिलेले पत्र
हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना लिहिलेले पत्र (ETV Bharat)


पुन्हा शपथविधी घेण्याची मागणी - सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार असं हर्षवर्धन गोडघाटे म्हणाले आहेत. मी सुनेत्रा अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत असल्याचं त्यांनी दोनदा म्हटलं आहे, ते असंवेधानिक तसंच भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. भारतीय संविधानात कुठेही उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांनी उप-मुख्यमंत्री पदाची घेतलेली शपथ आपोआप बेकायदेशीर आहे. म्हणून सुनेत्रा पवार यांना रीतसर भारतीय संविधानाच्यानुसार राज्याच्या मंत्र्याकरता पदाच्या शपथेचा नमुना दिला आहे. त्यानुसार शपथ देऊन त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी देलेल्या खात्याची जबाबदारी द्यावी अशी मागणी वकील हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी केली आहे.

राज्याच्या मंत्र्याकरिता पदाच्या गुप्ततेच्या शपथेचा नमुना - "मी, ..... , ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो/गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री म्हणून माझ्या विचारासाठी जे काही आणले जाईल किंवा मला ज्ञात होईल, ती बाब मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा उघड करणार नाही". अशा पद्धतीचा नमुना आहे.

