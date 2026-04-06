बारामतीत राजकीय वातावरण तापलं; तटकरे–पटेलांविरोधात रोष, “अजितदादांचे नावच पुरे!”
अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. त्यासाठी आज त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार अर्ज दाखल करणार आहेत.
Published : April 6, 2026 at 9:40 AM IST
बारामती (पुणे) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बारामतीत पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशीच बारामतीकरांनी वेगळ्याच पद्धतीनं आपला रोष व्यक्त केला आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या स्वागताऐवजी स्थानिकांमध्ये नाराजीची लाट उसळलेली दिसून आली. बारामतीतील प्रशासकीय भवनावर अज्ञात व्यक्तीनं एक फलक लावला होता. “अजितदादांचे फक्त नावच पुरे आहे, घातकी तटकरे–पटेलची गरज नाही!” अशा आशयाचा हा फलक बारामतीकरांच्या मनातील संताप दाखवून देत आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील घडामोडींनंतर कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. काही कार्यकर्त्यांच्या मनात तटकरे आणि पटेल यांच्याबद्दल संशयाची भावना निर्माण झाल्याचंही बोललं जात आहे. बारामतीकरांच्या या भूमिकेमुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर्गत तणाव उघड झाला आहे. “अजितदादा हेच आमचे नेते, त्यांचे नावच पुरेसे आहे,” अशी भावना स्थानिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. आता या पार्श्वभूमीवर तटकरे आणि पटेल यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमाला बारामतीकर कसा प्रतिसाद देतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. बारामतीतील हा रोष आगामी राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणार का, याबाबतही राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
विक्रमी मताधिक्यानं निवडून द्यावं-रोहित पवारांचं आवाहन- अजित पवार यांचे पुतणे, आमदार रोहित पवार यांनी अजितदादांना मत हीच खऱ्या अर्थानं श्रद्धांजली ठरेल, असे म्हटलं आहे. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, बारामती विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी मा. सुनेत्राकाकी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करतायेत. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी आमच्या सर्वांची इच्छा आहे. त्यामुळं उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या इतरांना आणि त्यांच्या पक्षालाही ही निवडणूक बिनविरोध करण्याची आमची विनंती आहे. ते मान्य करतील असा विश्वास आहे. परंतु तसं झालं नाही तर आजही अजितदादाच ही निवडणूक लढवत आहेत, असं समजून बारामतीकरांनी सुनेत्राकाकींना विक्रमी मताधिक्यानं निवडून द्यावं, असं आवाहन करतो!
- बिनविरोध निवडणूक होणार?- बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेस आकाश विश्वनाथ मोरे यांना उमेदवारी दिली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष आणि शिवसेनेची (यूबीटी) इच्छा आहे. मात्र, काँग्रेसनं निवडणुकीकरता उमेदवार दिल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता तूर्त तरी मावळलेली दिसत आहे.
