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"मी शेतकऱ्याची मुलगी, वाऱ्यावर सोडणार नाही!"; नांदेडमध्ये पिकांची पाहणी करत सुनेत्रा पवारांचा शेतकऱ्यांना दिलासा

नांदेड जिल्ह्यात पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Sunetra Pawar Nanded Visit
सुनेत्रा पवारांचा शेतकऱ्यांना दिलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 2:27 PM IST

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नांदेड : जिल्ह्यात पावसानं दीर्घ खंड दिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी सोयाबीनसह विविध पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज नांदेड जिल्ह्यातील सोनखेड आणि लोहा शिवारातील पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पावसाअभावी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांना दिली. अनेक ठिकाणी सोयाबीनची वाढ खुंटली असून, शेंगांमध्ये दाणे भरले नसल्याचे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थिती पाहिल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले.

पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याआधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. केवळ आकडेवारीवर आधारित निर्णय न घेता, प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनाम्यांच्या अहवालाच्या आधारे परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. “मी शेतकऱ्याची मुलगी आहे. शेतकऱ्याचे दुःख मला समजते. कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही,” असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पिकांचे नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत सरकार गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरज असलेल्या भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर पोहोचविण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये, सरकार त्यांच्या पूर्णपणे पाठीशी असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असा दिलासाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला.

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DROUGHT NANDED SUNETRA PAWAR
SUNETRA PAWAR NANDED VISIT
सुनेत्रा पवार नांदेड
नांदेड दुष्काळ
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