सुनेत्रा पवारांनी घेतला पुणे पोलिसांचा 'क्लास', महत्त्वाचे दिले निर्देश
पुणे येथील शासकीय विश्रामगृहात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलीस विभागाच्या कामकाजाचा, कायदा व सुव्यवस्थेचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आढावा घेतला.
Published : November 27, 2026 at 3:59 PM IST
पुणे - पुण्यातील शिवाजीनगर येथील सत्र न्यायालयाच्या बाहेर तीन दिवसांपूर्वी भरदुपारी एका युवकावर गोळीबार करत कोयत्यानं वार करण्यात आल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलीस विभागाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पुण्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं दक्ष राहावं, अशा सूचना सुनेत्रा पवार यांनी केल्या आहेत.
पुणे येथील शासकीय विश्रामगृहात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलीस विभागाच्या कामकाजाचा, कायदा व सुव्यवस्थेचा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आढावा घेतला. यावेळी पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आणि पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपकुमार गिल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे शहर आणि जिल्ह्याला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक महत्त्व आहे. पुणे हे विद्येचं माहेरघर आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखलं जातं. या शहराची शांतता आणि सुरक्षितता अबाधित राखणं ही पोलीस दलाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचं कोणतंही कृत्य खपवून घेतलं जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात घडलेली हल्ल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी पोलिसांनी केवळ घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर द्यावा. गुन्हेगारी हालचालींची गोपनीय माहिती संकलित करणारी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सक्रिय करावी. अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर, कोयता गँगवर तसेच ड्रग्ज माफियांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर वचक निर्माण करावा."
शहरातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी पोलीस गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्था वाढवावी. संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवून नियमित तपासणी करावी. वाहतूक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध आणि सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या असल्याचं यावेळी त्या म्हणाल्या.
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