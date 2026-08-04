महाराष्ट्र काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख; राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक
सुनेत्रा पवारांचा 'गुंगी गुडिया' उल्लेख केल्यामुळे राजकारण पुन्हा तापलं आहे. महिला नेत्यांबद्दल वापरले जाणारे अपमानास्पद शब्द यावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
Published : August 4, 2026 at 1:40 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या X हँडलवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख केल्यामुळे राज्यातील राजकारण तापलं आहे. या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला असून, काँग्रेसच्या या विधानावर तीव्र निषेध नोंदवला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी हा महिलांचा अवमान असल्याचं म्हणत काँग्रेसनं माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. तसंच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी देखील या प्रकरणाचा निषेध केला असून काँग्रेसनं पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली असल्याचं सांगितलं. याप्रकरणी राष्ट्रवादीकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
''काँग्रेस स्वतःच्याच इतिहासाला नाकारतोय का?'' : याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील म्हणाले, "'गुंगी गुडिया' हा शब्द वापरून काँग्रेस स्वतःच्याच इतिहासाला नाकारत आहे का? काँग्रेस आज अप्रत्यक्षपणे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांच्यावर त्या काळात झालेली टीका योग्य होती, असे मानत आहे का?" असा सवाल त्यांनी केला. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याबद्दल काँग्रेसनं केलेलं ट्वीट अशोभनीय आहे. महिलांविषयी अशा प्रकारची भाषा वापरणं कोणत्याही राजकीय पक्षाला शोभणारं नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.
इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचाही उल्लेख : यावेळी उमेश पाटील यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, इंदिरा गांधी यांच्या काळात विरोधकांकडून त्यांच्यावरही अशाच प्रकारची टीका करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी शब्दांनी नव्हे, तर आपल्या कामातून उत्तर दिलं. बांग्लादेश मुक्तिसंग्रामात त्यांनी केलेलं नेतृत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घेतलेले धाडसी निर्णय यामुळे त्या जगभर प्रभावी नेत्या म्हणून ओळखल्या गेल्या. पुढे विरोधी नेंत्यांसह विविध राजकीय नेत्यांनीही त्यांच्या नेतृत्वाचं कौतुक केलं होतं, याची आठवण त्यांनी काँग्रेसला करून दिली.
सुनेत्रा पवार, अजून किती दिवस "गुंगी गुडिया" बनून राहतील ! pic.twitter.com/1Cgj9dZfBq— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 3, 2026
लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, पण... : उमेश पाटील पुढे म्हणाले की, ज्या शब्दप्रयोगाला काँग्रेसनं त्या काळात महिलांचा अपमान मानलं होतं, त्याच शब्दाचा वापर आज एका महिला लोकप्रतिनिधीविरोधात काँग्रेसच का करत आहे? याचा अर्थ काँग्रेस आज अप्रत्यक्षपणे त्या काळातील टीका योग्य होती, असं मान्य करत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न फक्त एका पक्षाचा नाही, तर सार्वजनिक जीवनात महिलांना कसा सन्मान दिला जातो याचाही आहे. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात. धोरणांवर कठोर टीका होऊ शकते. पण महिलांचा अवमान करणारी भाषा कोणत्याही राजकीय पक्षाला शोभत नाही, अशा शब्दांत उमेश पाटील यांनी काँग्रेसला सुनावलं. तसंच, काँग्रेसनं संबंधित शब्दप्रयोग तत्काळ मागे घ्यावा आणि सार्वजनिक जीवनात सन्मानपूर्वक राजकीय संवादाची परंपरा जपावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अंजली दमानिया यांचा संताप : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही या प्रकरणावर संताप व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या की, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा स्तर दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. काँग्रेसच्या X हँडलवरून सुनेत्रा अजित पवार यांचा झालेला अपमान चुकीचा आहे. महिला उपमुख्यमंत्र्यांबद्दल अशी अपमानास्पद भाषा वापरणं योग्य नाही. राजकीय विरोध असला तरी टीका करताना मर्यादा पाळल्या पाहिजेत. महिला नेत्याला 'गुंगी गुडिया' म्हणणं काँग्रेसला अजिबात शोभत नाही.
दमानिया यांनी या प्रकरणाबाबत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली असून, दोषी व्यक्ती आणि संबंधितांवर पक्षाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा तापलं असून, राजकीय टीकेची घसरलेली भाषा आणि महिला नेत्यांबद्दल वापरले जाणारे अपमानास्पद शब्द यावर सर्व स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
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