सुनेत्रा पवार अमित शाह यांच्यासह पंतप्रधानांची घेणार भेट; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची होणार चर्चा?

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या दिल्ली दौऱ्यावर पोहोचल्या आहेत. हा दौरा राष्ट्रवादीसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

Sunetra Pawar first Delhi visit updates
संग्रहित- उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारताना सुनेत्रा पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 12:16 PM IST

मुंबई: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांचा पहिलाच दिल्ली दौरा आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आजचा दिल्ली दौरा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या भेटीनंतर राष्ट्रवादीची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत त्या त्यांचा मुलगा पार्थ पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार या सदिच्छा भेटीसाठी नवी दिल्लीला गेल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोमवारी रात्री उशिरा अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारदेखील दिल्ली दौऱ्यावर गेल्यानं राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, लोकसभा खासदार सुनील तटकरे आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल हे देखील दिल्ली दौऱ्यात सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत असणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांच्या दौऱ्यात अनेक मुद्दे अजेंड्यावर असण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांचे विलीनीकरण करण्याचा मुद्दा आहे. तसे विलीनीकरण झाले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राजधानीत महत्त्वाच्या घडामोडी घडू शकतात- राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण होणार की नाही, याचा निर्णय घेण्याबाबत राजधानीत महत्त्वाच्या घडामोडी घडू शकतात, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. जर दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण प्रत्यक्षात झाले तर महाराष्ट्रातील राज्यसभेचे राजकीय समीकरणे लक्षणीयरीत्या बदलू शकतात. महाविकास आघाडीला (एमव्हीए) आगामी निवडणुकीत राज्यसभेत जागा मिळवणं कठीण होऊ शकते. दिल्ली दौऱ्यादरम्यान सुनेत्रा पवार या राष्ट्रपतींकडे खासदारकीचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर कुणाची वर्णी लागेल? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

संपादकांची शिफारस

