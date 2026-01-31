ETV Bharat / state

सुनेत्रा पवारांची विधीमंडळ गटनेतेपदी निवड; संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार

अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांच्या खांद्यावर येणार आहे.

सुनेत्रा पवार
ETV Bharat Marathi Team

January 31, 2026

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आज (31 जानेवारी) राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. सायंकाळी 5 वाजता त्यांचा शपथविधी होणार असून त्या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरणार आहेत. दरम्यान, या शपथविधीपूर्वी आज विधानभवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक पार पडली. बैठकीला पक्षाचे सर्व आमदार व प्रमुख नेते उपस्थित होते.

एकमतानं राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड : विधानभवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटनेतेपदासाठी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडला, तर दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यास अनुमोदन दिलं. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची एकमतानं राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. या निवडीची अधिकृत माहिती विधिमंडळ सचिवांना कळवण्यात येणार असून त्याची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालयालाही पाठवली जाणार आहे.

विधानमंडळ संदर्भातील सर्व अधिकार सुनेत्रा पवारांना असतील : दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत सुरुवातीला सुनिल तटकरे यांनी अजित पवार यांचा शोक प्रस्ताव मांडला. अजित पवार यांना श्रध्दांजली वाहिली. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांना विधीमंडळ गटनेतेपद देण्यात आलं. याबाबत बोलताना छगन भुजबळ यांनी म्हटलं की, "विधानमंडळ संदर्भातील सर्व अधिकार सुनेत्रा पवार यांना असतील. यासंदर्भातील दोन ठराव आम्ही बैठकीत मांडले. आमच्या आमदारांचं सह्याचं पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जात आहोत. त्यानंतर मुख्यमंत्री राज्यपालांना कळवतील आणि आजच सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देतील."

पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळणार : विधिमंडळ सचिव आणि मुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर शपथविधीची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होईल. दरम्यान, अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांच्या खांद्यावर येणार आहे. कठीण परिस्थितीत पवार कुटुंबाला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळणार असून, राज्याच्या राजकारणात हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दरम्यान, या शपथविधीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक आमदार उपस्थित असतील. तसंच, या शपथविधीसाठी सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत त्यांचे पुत्र जय पवार हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. पण, प्रत्यक्षात अजित पवार यांचं कुटुंब सोडलं तर पवार कुटुंबातील आणखी कोणी सदस्य यावेळी उपस्थित राहणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

