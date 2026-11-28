डिलिमिटेशनवर सुनेत्रा पवार यांनी मांडली स्पष्ट भूमिका, म्हणाल्या 'एनडीएसोबत...'
डिलिमिटेशनला आमचा पाठिंबा आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मांडली आहे.
Published : November 28, 2026 at 3:30 PM IST
बारामती - आम्ही एनडीएसोबत आहोत. त्यामुळं डिलिमिटेशनला आमचा पाठिंबा आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मांडली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या बाजूनं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
बारामतीत जनता दरबार - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार शनिवारी बारामती दौऱ्यावर असून, यावेळी त्यांनी बारामतीकरांशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या उपस्थितीत जनता दरबाराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या जनता दरबाराच्या माध्यमातून त्या नागरिकांच्या समस्या, अडचणी आणि विविध प्रश्न जाणून घेत आहेत.
सुनेत्रा पवार यांनी दिलं समर्थन - दरम्यान, जनता दरबार सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेल्या डिलिमिटेशन अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, "आम्ही एनडीएसोबत आहोत आणि डिलिमिटेशनला आमचं समर्थन आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
शरद पवारांची राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार? - सुनेत्रा पवार यांच्या या विधानामुळं डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष काय भूमिका घेतो याकडं देखील लक्ष लागलं आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कालच विधेयकाचा मसुदा पाहून निर्णय घेतला जाईल, असं स्पष्ट केल होतं.
डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेबाबत दोन वेगवेगळे संकेत मिळत आहेत. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पक्ष या प्रस्तावाला अनुकूल असल्याचे सांगितले, तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाचा मजकूर समोर आल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे पक्षाची अधिकृत भूमिका नेमकी काय, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल - आव्हाडांच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाच्या निर्णयाबाबत स्पष्टता दिली. डिलिमिटेशनसंदर्भातील प्रस्ताव किंवा विधेयक अद्याप समोर आलेले नसताना त्यावर ठोस भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. विधेयकाचा तपशील समजून घेतल्यानंतरच त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सुळे यांनी मांडली.
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