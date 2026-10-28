झिशान सिद्दीकींच्या खांद्यावर मुंबई राष्ट्रवादीची धुरा; पार्थ पवारांच्या उपस्थितीत नियुक्ती
आमदार झिशान सिद्दीकी यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) मुंबई अध्यक्षपदी, तर उमेश पाटील यांची राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्तेपदी अधिकृतपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Published : October 28, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढवण्याची जबाबदारी आता आमदार झिशान सिद्दीकी यांच्या खांद्यावर आली आहे. पक्षाच्या मुंबई अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्याकडे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्तेपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी या दोन्ही नियुक्त्या जाहीर केल्या. मुंबईत पक्षाची संघटना मजबूत करणं, कार्यकर्त्यांना एकत्र आणणं आणि आगामी निवडणुकांसाठी पक्षाची तयारी करणं, अशी महत्त्वाची कामं आता झिशान सिद्दीकी यांना करावी लागणार आहेत.
मुंबई राष्ट्रवादीला मिळाला नवा अध्यक्ष
मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी कोणाकडे जाणार, याची गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू होती. याआधी समीर भुजबळ यांनी मुंबई अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त होतं. त्यानंतर मुंबई विभागात सिद्धार्थ कांबळे आणि शिवाजीराव नलावडे हे कार्याध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. आता झिशान सिद्दीकी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने मुंबई राष्ट्रवादीला नवा अध्यक्ष मिळाला आहे. मुंबईतील देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ अजितदादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झिशान सिद्दीकी आणि उमेश पाटील यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. यावेळी पक्षाचे इतर नेते आणि पदाधिकारीही उपस्थित होते.
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मोठी जबाबदारी
झिशान सिद्दीकी हे दिवंगत नेते बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र आहेत. 2019 मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर 2024 मध्ये त्यांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मात्र, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर मे 2026 मध्ये ते विधान परिषदेवर निवडून गेले. आता त्यांच्याकडे मुंबई अध्यक्षपदाचीही जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे पक्षातील आपलं स्थान अधिक मजबूत करण्यासोबतच मुंबईतील कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढवण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे. मात्र, केवळ पद मिळवून चालणार नाही, तर मुंबईत पक्षाची संघटना किती मजबूत होतं, हेही त्यांना दाखवून द्यावं लागणार आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या आधीही करण्यात आले होते पक्षांतर्गत बदल
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने याआधीही पक्षाची संघटना मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे मुंबई निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मुंबईतील निवडणुकीची तयारी आणि पक्षाची ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीनं हा निर्णय महत्त्वाचा होता. आता झिशान सिद्दीकी यांच्याकडे मुंबई अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात पक्षाची संघटना उभी करणं हे सोपं काम नाही. कार्यकर्त्यांना सक्रिय करणं, तरुण मतदारांपर्यंत पोहोचणं आणि स्थानिक पातळीवर पक्षाचा प्रभाव वाढवणं, यावर त्यांना भर द्यावा लागेल. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीला या नियुक्तीचा किती फायदा होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल.
लोकनेते अजितदादा पवार यांचे विचार, आदर्श आणि जनसेवेचा वारसा पुढे नेत पक्षाची संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी निष्ठेनं आणि समर्पणानं काम करावं, अशी अपेक्षा सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली. एकीकडे उमेश पाटील यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी आली आहे, तर दुसरीकडे झिशान सिद्दीकी यांना मुंबईत पक्षाची ताकद वाढवावी लागणार आहे. आता या नव्या नियुक्त्यांमुळे मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती बळ मिळते आणि आगामी निवडणुकीत त्याचा किती फायदा होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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