वित्त खाते वगळता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडं 'ही' तीन खाती; शपथविधीनंतर बारामतीकडं रवाना

अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.

Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवारांनी घेतली उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 8:42 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्या खात्यांवर अखेर शिक्कामोर्तब झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मंजुरी दिली असून, सुनेत्रा पवार यांच्याकडं राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि युवक कल्याण आणि अल्पसंख्यक विकास ही खाती देण्यात आली आहेत. लोकभवनातून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, 31 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांनी खातेवाटपाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडं पाठवला होता. त्याचदिवशी या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, वित्त आणि नियोजन विभागाची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः सांभाळणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे झालेल्या विमान दुर्घटनेत निधन झाल्यानंतर देशभरातून शोक व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महत्त्वाचा निर्णय घेत दिवंगत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली. विधिमंडळात पार पडलेल्या बैठकीत दिलीप वळसे पाटील यांनी गटनेतेपदाचा प्रस्ताव मांडला, त्याला छगन भुजबळ यांनी अनुमोदन दिलं आणि एकमताने सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्यात आली.


महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री : शपथविधीनंतर धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, संजय बनसोडे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी वर्षा बंगल्यावर रवाना झाले. तत्पुर्वी गटनेतेपद निवडीचं पत्र मुख्यमंत्र्यांकडं देण्यात आलं आणि ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलं. त्यानुसार, लोकभवनातील दरबार हॉलमध्ये संध्याकाळी 5 वाजता अत्यंत साधेपणाने शपथविधी पार पडला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवार यांना मंत्रिपदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. अवघ्या 10 मिनिटांत झालेल्या या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव व राजशिष्टाचार अधिकारी उपस्थित होते. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत. शपथविधीनंतर सुनेत्रा पवार तातडीने बारामतीकडं रवाना झाल्या. अजित पवार यांच्या दहाव्यापर्यंत त्या बारामतीतच मुक्काम करणार असून, या काळात कोणतेही सत्कार स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संपादकांची शिफारस

