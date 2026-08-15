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रविवारी मध्य रेल्वेच्या मुख्य, हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक, वेस्टर्न लाईनवरील प्रवाशांना मोठा दिलासा, रेल्वेचं प्रवाशांना आवाहन काय?

मुंबईकरांना रविवारी 16 ऑगस्टला मेगाब्लॉक असल्याने अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. प्रवासाआधी मेगाब्लॉकबाबत जाणून घ्या.

Mumbai Suburban Railway
मुंबई उपनगरीय रेल्वे (ETV BHARAT Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 3:27 PM IST

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मुंबई : स्वातंत्र्यदिनाच्या सुट्टीनंतर रविवारी 16 ऑगस्टला मुंबईकरांच्या लोकल प्रवासावर मेगाब्लॉकचा परिणाम होणार आहे. मध्य रेल्वेकडून मुख्य मार्गासह हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे पश्चिम रेल्वेनं 15 आणि 16 ऑगस्टच्या मध्यरात्री बोरीवली–भाईंदर दरम्यान नियोजित केलेला जंबो ब्लॉक रद्द केला आहे. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर रविवारी दिवसा मेगाब्लॉक नसणार. पश्चिम रेल्वेकडून सोशल मीडियाद्वारे याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पश्चिम मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

मध्य रेल्वेच्या ठाणे–कल्याण मार्गावर ब्लॉक :- ठाणे ते कल्याणदरम्यान अप आणि डाऊन फास्ट मार्गावर सकाळी 10.40 ते दुपारी 3.10 पर्यंत मेगाब्लॉक असणार आहे. या काळात सीएसएमटीहून सकाळी 9.34 ते दुपारी 2.17 दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन फास्ट आणि सेमी-फास्ट लोकल ठाणे–कल्याणदरम्यान डाऊन स्लो मार्गावर वळवण्यात येणार आहे. या लोकलना कळवा, मुंब्रा, दिवा, कोपर, डोंबिवली आणि ठाकुर्ली येथे अतिरिक्त थांबे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या गाड्या साधारण 10 मिनिटांनी उशिरा धावतील.

कल्याणहून सकाळी 10.28 ते दुपारी 2.58 दरम्यान सुटणाऱ्या अप फास्ट आणि सेमी-फास्ट लोकलही कल्याण–ठाणेदरम्यान स्लो मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्यांना ठाकुर्ली, डोंबिवली, कोपर, दिवा, मुंब्रा आणि कळवा इथं अतिरिक्त थांबे असतील. मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार आहेत.

हार्बर मार्गावर पनवेल–वाशी ब्लॉक -: हार्बर मार्गावरील पनवेल–वाशीदरम्यान सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 या वेळेत ब्लॉक राहणार आहे. त्यामुळे सीएसएमटीहून बेलापूर/पनवेलच्या दिशेने सकाळी 9.45 ते दुपारी 3.12 दरम्यान सुटणाऱ्या लोकल रद्द राहतील. पनवेल किंवा बेलापूरहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या सकाळी 10.33 ते दुपारी 3.49 दरम्यानच्या लोकलही रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र पोर्ट मार्गावर परिणाम होणार नाही. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ब्लॉकच्या काळात सीएसएमटी–वाशीदरम्यान विशेष लोकल चालवण्यात येणार आहेत.

ट्रान्स-हार्बरवरही काही लोकल रद्द :- ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाण्याहून पनवेलच्या दिशेने सकाळी 10.01 ते दुपारी 3.20 दरम्यान सुटणाऱ्या लोकल, तसेच पनवेलहून ठाण्याकडे सकाळी 11.02 ते दुपारी 3.53 दरम्यान सुटणाऱ्या काही लोकल रद्द राहतील. मात्र ठाणे–वाशी/नेरूळदरम्यान सेवा सुरू राहणार आहे. त्यामुळे रविवारी प्रवाशांनी विशेषतः ठाणे–कल्याण, पनवेल–वाशी आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील वेळापत्रक तपासूनच नियोजन करावे, असे रेल्वे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलं आहे.

पश्चिम रेल्वेवर दिलासा :- पश्चिम रेल्वेने बोरीवली–भाईंदरदरम्यान 15 ऑगस्टच्या मध्यरात्री 12.30 ते 16 ऑगस्टला पहाटे 4.30 या वेळेत नियोजित केलेला 4 तासांचा जंबो ब्लॉक रद्द केला आहे. त्यामुळे हा ब्लॉक आता होणार नाही. तसेच 16 ऑगस्टला पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर दिवसा कोणताही मेगाब्लॉक नसेल.

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TAGGED:

MUMBAI SUBURBAN RAILWAY
मुंबई लोकल
MUMBAI LOCAL MEGA BLOCK

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