सोलापुरात गंधकाचा स्फोट कामगाराच्या पायाच्या चिंधड्या उडाल्या

एअरगन दुकानातील साहित्य कारमध्ये ठेवताना भीषण स्फोट झाला. या स्फोटात कामगाराच्या एका पायाच्या अक्षरशः चिंधड्या उडाल्या.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 10:50 PM IST

सोलापूर - शहरातील जुनी मिल कंपाऊंड शेजारी असलेल्या सहारा गन हाऊस मधील काही साहित्याची वाहतूक करण्यापूर्वी ते साहित्य खाली पडल्यानं झालेल्या स्फोटात एका कामगाराच्या पायाच्या चिंधड्या उडाल्याची धक्कादायक आणि गंभीर घटना घडली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. सोमवारी सायंकाळी सहा वाजून 21 मिनिटांनी ही घटना घडली. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार केदारनाथ सिद्धाप्पा छत्रे (वय 53) असं या स्फोटात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. गंभीर व्यक्ती ही सहारा गन हाऊसमध्ये कामगार आहे. गंधकाच्या स्फोटाने हा भीषण स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

कारच्या डिकीत साहित्य ठेवताना अपघात - जुनी मिल कंपाऊंडमध्ये रस्त्यालगत असलेल्या शॉपिंग सेंटरमध्ये सहारा गन हाऊसचं दुकान आहे. या दुकानातून एम एच 45 एन 3813 या गाडीमध्ये काहीतरी साहित्य जात होते. साधारण 6 वाजून 21 मिनिटांनी संबंधित जखमी कामगार ते साहित्य घेऊन गाडीच्या डिक्कीमध्ये ठेवत असताना डिक्की उघडताना त्यानं ते साहित्य अचानक रस्त्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ते साहित्य खाली टाकताच प्रचंड मोठा स्फोट झाला. या स्फोटात संबंधित कर्मचारी याचा उजव्या पायाच्या जागेवरच चिंधड्या उडाल्या.

गंधकाचा स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर - जुनी मिल परिसरात हा भीषण स्फोट झाल्याची माहिती वाऱ्यासारखी सोलापूर शहरात पसरली. सामाजिक कार्यकर्ते तथा शिखर पहारिया फाउंडेशनचे प्रमुख राज सलगर यांनी तत्काळ जखमी कामगाराला आपल्या वाहनामध्ये घेऊन सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. वेळेवर उपचार झाल्यानं सध्या त्याची प्रकृती गंभीर जरी असली तरी स्थिर असल्याचं समजलं. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार साहित्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गंधक होतं आणि गंधक हा अतिशय ज्वलनशील पदार्थ आहे.

