गौतम खट्टरचा माफीनामा म्हणजे निव्वळ 'ढोंग'; काशिराम शिंपी मिराणे यांचे वंशज सुकृत मिराणे आक्रमक
गौतम खट्टर यांनी शिर्डी साईबाबांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर न्यायालयात मागितलेला माफीनामा म्हणजे निव्वळ 'ढोंग' असल्याची प्रतिक्रिया काशिराम शिंपी मिराणे यांचे वंशज सुकृत मिराणे यांनी दिली.
Published : July 21, 2026 at 1:49 PM IST
शिर्डी : सोशल मीडिया आणि पॉडकास्टच्या माध्यमातून शिर्डी साईबाबा यांच्या विरोधात अपप्रचार करणारे गौतम खट्टर (Gautam khattar) यांनी न्यायालयात धास्तीपोटी घेतलेला माफीनामा म्हणजे निव्वळ 'ढोंग' असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया साईबाबांचे समकालीन भक्त काशिराम शिंपी मिराणे यांचे सहावे वंशज सुकृत मिराणे यांनी दिली आहे. या प्रकरणी साईबाबा संस्थानने खट्टर यांच्यावर अधिक कडक कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
गौतम खट्टर यांनी चुकीची माहिती पसरवली : काही महिन्यांपूर्वी ऋषिकेश येथील गौतम खट्टर नावाच्या व्यक्तीने विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि अनेक पॉडकास्टवर जाऊन साईबाबांबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह विधाने केली होती. साईबाबांविषयी कोणतीही ठोस माहिती किंवा अभ्यास नसताना केवळ स्वस्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी त्यांनी चुकीची माहिती पसरवली, असा आरोप सुकृत मिराणे यांनी केलाय. या अपप्रचाराविरोधात साईबाबा संस्थानने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात खट्टर यांना कडक समज देऊन माफी मागण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयात चूक मान्य केली : शिर्डी साईबाबांविषयी समाजमाध्यमांतून आक्षेपार्ह विधाने करणारे गौतम खट्टर यांनी गेल्या चार दिवसांपूर्वी राहाता न्यायालयात हजर राहून आपली चूक मान्य केली आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर नमूद केलं की, साईबाबा व साईबाबा संस्थानबाबत असलेले माझे गैरसमज दूर झाले असून यापुढे मी कोणतेही चुकीचे वक्तव्य, मुलाखत, चर्चा किंवा भाष्य करणार नाही. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत गौतम खट्टर यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल खेद व्यक्त केला.
"गौतम खट्टर हा केवळ न्यायालयाच्या कारवाईला घाबरून शिर्डीत आला आणि त्यानं माफी मागण्याचं नाटक केलं. त्यानं सादर केलेल्या माफीनाम्यात कुठेही मी साईबाबांबद्दल चुकीचे शब्द वापरले असून माझी चूक झाली आहे आणि मी साईबाबांची व कोट्यवधी साईभक्तांची माफी मागतो असा उल्लेख नाही. त्यानं मूळ विषय भरकटवून केवळ औपचारिकता म्हणून खेद व्यक्त केला आहे. खेद व्यक्त करणं म्हणजे माफी मागणं नव्हं" - सुकृत मिराणे, समकालीन भक्त काशिराम शिंपी मिराणे यांचे सहावे वंशज
सुकृत मिराणे यांनी केली ही मागणी : "गौतम खट्टरने ज्याप्रमाणे सोशल मीडियावर साईबाबांचा अपप्रचार केला, त्याचप्रमाणे त्याने आता स्वतःचा एक व्हिडिओ बनवून त्यात स्पष्ट शब्दांत माफी मागावी. हा माफीचा व्हिडिओ त्याने त्याच्या सर्व अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्सवर अपलोड करावा. खट्टर ज्या-ज्या पॉडकास्टवर जाऊन साईबाबांबद्दल गरळ ओकत होता, तिथे पुन्हा जाऊन त्याने आपली चूक कबूल करावी. साईबाबांबद्दलचे त्याचे यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवरील सर्व वादग्रस्त व्हिडिओ तत्काळ टेकडाउन करून डिलीट करण्यात यावेत," अशी मागणी सुकृत मिराणे यांनी साईबाबा संस्थानकडे केली आहे.
साईभक्तांमध्ये नाराजी : सुकृत मिराणे पुढे म्हणाले की, साईबाबांचे नाव वापरून खट्टरने प्रसिद्धी मिळवली. मात्र, माफी मागताना त्याने साईबाबांच्या नावाचा किंवा भक्तांच्या भावनांचा उल्लेख करण्याचं टाळलं. त्यामुळं साईबाबा संस्थानने या तथाकथित माफीनाम्याला नकार देऊन खट्टरकडून पद्धतशीर आणि स्पष्ट शब्दांतील माफीनामा लिहून घ्यावा. अन्यथा पुढील कायदेशीर पावले उचलावीत. या प्रकरणामुळं सध्या संपूर्ण साईभक्तांमध्ये प्रचंड नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
साईबाबा संस्थान पुढे काय करणार? : शिर्डी साईबाबांबद्दल सोशल मीडियावर अपप्रचार करणाऱ्यांविरोधात आता साईबाबा संस्थानने दंड थोपटले आहेत. मात्र, आता गौतम खट्टर यांनी माफी या शब्दाच्या ऐवजी खेद व्यक्त केला आहे. खट्टरने खेद नव्हे, तर साईबाबा आणि साईभक्तांची माफी मागावी, अशी मागणी आता सुकृत मिराणे यांनी केल्यानं साईबाबा संस्थान पुढे काय पावले उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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