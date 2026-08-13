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सुखबीर सिंह बादल यांची प्रकृती स्थिर; शस्त्रक्रिया यशस्वी, उद्यापर्यंत डिस्चार्जची शक्यता: प्रशासक म्हणाले . . .

सरदार सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सुखबीर सिंह बादल यांची प्रकृती आता स्थिर आहे.

Sukhbir Singh Badal Attack Case
सरदार सुखबीर सिंह बादल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 10:16 PM IST

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नांदेड : पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सुखबीर सिंह बादल यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यांच्यावर करण्यात आलेली सर्जरी यशस्वी झाली, अशी माहिती गुरुद्वारा प्रबंधक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. गुरुद्वारा प्रबंधकांचे प्रशासक विजय सतबीर सिंह यांनी स्वतः रुग्णालयात जाऊन सुखबीर सिंह बादल यांची भेट घेतली. त्यांची प्रकृती आता अगदी ठीक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यापूर्वी डॉक्टर पालीवाल यांच्याशी फोनवर चर्चा करून बादल यांना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, या हल्ल्याचा गुरुद्वारा प्रशासनानं तीव्र शब्दांत निषेध केला असून ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक असल्याचं म्हटलं आहे. सुखबीरसिंह बादल हे अखंड पाठ साहिबच्या कार्यक्रमासाठी नांदेडमध्ये खासगी दौऱ्यावर आले होते.

Sukhbir Singh Badal Attack Case
सरदार सुखबीर सिंह बादल (ETV Bharat)

परिसर निहंग सिंहांच्या नियंत्रणाखाली : हल्ला ज्या परिसरात झाला, तो निहंग सिंहांच्या नियंत्रणाखाली असून तो सचखंड गुरुद्वारा प्रशासनाच्या थेट अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुखबीर सिंह बादल यांना सरकारकडून Z+ सुरक्षा असून, गुरुद्वारांमध्ये येणाऱ्या व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती व्यवस्था केली जाते, अशी माहितीही देण्यात आली. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सुखबीर सिंह बादल यांच्या प्रकृतीची दूरध्वनीवरून चौकशी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून बादल यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Sukhbir Singh Badal Attack Case
प्रशासक विजय सतबीर सिंह (ETV Bharat)

उद्यापर्यंत डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता : डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, सुखबीर सिंह बादल यांना उद्यापर्यंत रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच नांदेडमधील प्रमुख गुरुद्वारांना जोडण्यासाठी उज्जैनच्या धर्तीवर गुरुद्वारा कॉरिडॉर आणि गोदावरी नदी विकासाचा प्रस्ताव सरकारकडं देण्यात आल्याची माहितीही यावेळी प्रशासक विजय सतबीर सिंह यांनी दिली.

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TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL CONDITION
GURDWARA ADMINISTRATOR
सुखबीर सिंह बादल
पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री
SUKHBIR SINGH BADAL ATTACK CASE

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