सुखबीर सिंग बादल यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज; एअर अॅम्ब्युलन्सने चंदीगडला रवाना
नांदेड येथील हल्ल्यानंतर सुखबीर सिंग बादल यांनी प्रतिक्रिया देताना, अशा घटनांमागील शक्ती पंजाबची शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.
Published : August 14, 2026 at 2:21 PM IST
नांदेड : शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर गुरुवारी (13 ऑगस्ट) नांदेडमध्ये हल्ला झाला. हल्ल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. शुक्रवारी (14 ऑगस्ट) त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. दुपारी 1.30 वाजता एअर अॅम्ब्युलन्सच्या साहाय्यानं त्यांना चंदीगडला नेण्यात आलं.
हल्ल्यानंतर सुखबीर सिंग बादल यांनी प्रतिक्रिया देताना, अशा घटनांमागील शक्ती पंजाबची शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं. मात्र, आपण पंजाबची शांतता भंग होऊ देणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आपले वडील आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांनी अशा शक्तींशी कधीही तडजोड केली नाही, असंही सुखबीर सिंग बादल यांनी सांगितलं. ते नेहमी विविध समाज आणि राज्यांतील सलोख्यासाठी उभे राहिले, असंही त्यांनी नमूद केलं.
“आमच्यासाठी पंजाब आणि देशाचा विकास सर्वांत महत्त्वाचा आहे. सांप्रदायिक आणि धार्मिक सलोखाही आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा आहे,” असे सुखबीर सिंग बादल यांनी म्हटलं.
“पंजाबची शांतता भंग होऊ देणार नाही” : नांदेडमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर बादल यांनी आपले वडील आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांची आठवण काढली. अशा शक्तींसमोर त्यांच्या वडिलांनी कधीही तडजोड केली नाही. सर्व समाज आणि संपूर्ण राज्यातील नागरिकांनी एकत्रितपणे आणि आनंदानं राहावं, यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील होते, असं बादल यांनी सांगितलं.
“माझ्या वडिलांनी या शक्तींसमोर कधीही तडजोड केली नाही. सर्व समाज आणि राज्यातील लोकांनी सलोख्यानं राहावे, अशी त्यांची भूमिका होती. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नेहमी सांप्रदायिक सलोखा कायम ठेवला आणि सर्व प्रदेशांचा सन्मान केला,” असं बादल म्हणाले.
यापूर्वीही आपल्यावर हल्ल्याचे प्रयत्न झाले होते. त्याच शक्तींनी पुन्हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “या शक्ती यापूर्वीही सक्रिय होत्या. वर्षभरापूर्वीही त्यांनी माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. पंजाबच्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे आणि शांतता भंग करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. अकाली दलाचा अध्यक्ष म्हणून मी हे कधीही होऊ देणार नाही. माझ्या वडिलांनीही असे कधी होऊ दिले नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुवर्ण मंदिरातील हल्ल्याचीही आठवण : सुखबीर सिंग बादल यांनी सुवर्ण मंदिरातील मागील हल्ल्याच्या घटनेचाही उल्लेख केला. “दोन्ही वेळा माझ्यावर अत्यंत पवित्र ठिकाणी हल्ला करण्यात आला. पहिल्यांदा सुवर्ण मंदिरात आणि दुसऱ्यांदा तख्त गुरुद्वारात. मी नेहमी म्हणत आलो आहे की गुरू साहिबांचा हात त्यांच्या डोक्यावर असेल, तर ते काहीही करू शकणार नाहीत,” असं बादल म्हणाले.
“तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी शेवटी सर्व काही देवाच्या हातात आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं.