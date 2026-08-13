पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये प्राणघातक हल्ला!
शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेड येथे एका अज्ञात इसमाने प्राणघातक हल्ला केला आहे.
Published : August 13, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 3:01 PM IST
नांदेड : शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेड येथे एका अज्ञात इसमानं प्राणघातक हल्ला केला आहे. नांदेडमधील तख्त श्री हजूर साहिब येथे हा हल्ला झाला. बादल यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरू - पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये हल्ला झाला. नांदेडच्या प्रसिद्ध गुरुद्वाराच्या प्रवेशद्वारावरच त्यांच्यावर हल्लेखोरानं तलवारीनं हल्ला केला. यामध्ये बादल जखमी झाले असून, त्यांना नांदेडमध्ये एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेनं शहरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेत तपास सुरू केला आहे.
कशी घडली घटना?
बादल गुरुद्वाराकडे जात असताना एक अज्ञात व्यक्ती अचानक त्यांच्या जवळ आला आणि त्यानं शस्त्रानं वार करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान तिथे सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्वरित त्या व्यक्तीला रोखण्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यात बादल आणि एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.
यापूर्वीही बादल यांच्यावर हल्ला
बादल यांच्यावर यापूर्वीही अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात गोळीबार झाला होता. अकाल तख्तकडून शिक्षा मिळाल्यानंतर सुवर्ण मंदिराबाहेर सेवा करत असताना ही घटना घडली होती. तेव्हा बादल बचावले होते. नारायण सिंह चौरा नावाच्या हल्लेखोरानं हा गोळीबार केला असल्याचं समोर आलं होतं.
यापूर्वीही झाला होता हल्ला - सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर गुरुद्वाऱ्यात हल्ला होण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी डिसेंबर 2024 मध्येही अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. सुखबीर सिंग बादल सुवर्ण मंदिरात सेवादार म्हणून सेवा देत होते. यावेळी एका व्यक्तीनं त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला होता.
हेही वाचाः
प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा अनोखा निषेध! काँग्रेसकडून रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये केक कापत अन् गोट्या खेळत आंदोलन
नोकरी नाही म्हणून निराश होऊ नका; 'या' गावातील पदवीधरांकडून शिका आधुनिक शेती, डाळिंबातून कमावले लाखो रुपये