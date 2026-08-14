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सुखबीर सिंग बादल यांनी हातावर हल्ला झेलल्यानं मोठा अनर्थ टळला; आरोपीवर गुन्हा दाखल

सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याप्रकरणी मुदखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Sukhbir Singh Badal attack Case
पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये हल्ला (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 8:20 AM IST

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नांदे़ड - पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याप्रकरणी मुदखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आरोपी जसपाल सिंग याच्याविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

जसपाल सिंगविरोधात गुन्हा दाखल - सुखबीर सिंग बादल हे कुटुंबीयांसह नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वाराच्या दर्शनासाठी आले होते. त्यानंतर ते मुदखेड तालुक्यातील माता साहिब गुरुद्वारा येथे दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन करून परतत असताना पायऱ्यांवर थांबलेल्या जसपाल सिंग या 62 वर्षीय आरोपीनं त्यांच्यावर किरपाननं हल्ला केल्याची घटना घडली.

"ही घटना गुरुवारी दुपारी घडली. या प्रकरणातील एका आरोपीला अटक केली असून, चौकशी सुरू आहे. बादल यांना झेड प्लस सुरक्षा असल्याने ताबडतोब आरोपीला अटक केली. हल्ल्याचे मुख्य कारण अजून आरोपीने सांगितले नाही. मात्र, आमचा सखोल तपास सुरू आहे. पंजाबमधील ड्रग प्रकरणातला राग असल्याचं आरोपीनं प्राथमिक माहितीत सांगितलं आहे. मात्र, अजून आम्ही सखोल तपास करत आहोत." - डॉ. नीलाभ रोहन, पोलीस अधीक्षक - नांदेड

आरोपीला केली अटक - घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ आरोपीला ताब्यात घेतलं. हल्ल्यानंतर आरोपीनं 'आय एम सरेंडर' अशी घोषणा केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. आरोपी मूळचा पुण्याचा असून, तो पुणे न्यायालयात वकील असल्याची माहिती समोर आली आहे. झेड प्लस सुरक्षा असतानाही हा हल्ला झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. हल्ल्यामागील नेमकं कारण काय, याचा मुदखेड पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

सुखबीर सिंग बादल थोडक्यात बचावले - माता साहिब गुरुद्वारामध्ये दर्शन करून सुखबीर सिंग बादल खाली आल्यानंतर पायऱ्यांवर हात जोडून उभ्या असलेल्या जसपाल सिंगनं त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. आरोपीनं मोठ्या रुमालात किरपान लपवलं होतं. बादल जवळ येताच त्यानं थेट त्यांच्या छातीवर वार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुखबीर सिंग बादल यांनी प्रसंगावधान राखत वार चुकवला आणि हातावर वार झेलल्यानं मोठा अनर्थ टळल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं.

आरोपीनं मोठ्या रुमालात किरपान लपवून ठेवलं होतं. तो हात जोडून उभा असल्यानं सुखबीर सिंग बादल त्याच्या जवळ गेले. यावेळी आरोपीनं त्यांच्या छातीवर वार करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. मात्र, बादल यांनी प्रसंगावधान राखत वार चुकवला आणि तो वार हातावर झेलल्यानं त्यांच्या हाताला दुखापत झाली.

पोलिसांकडून तपास सुरू - विशेष म्हणजे, सुखबीर सिंग बादल यांना झेड प्लस सुरक्षा असतानाही हा हल्ला झाल्यानं सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरून सुखबीर सिंग बादल यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. नांदेड पोलिसांच्या तत्परतेमुळं मोठी जीवितहानी टळली.

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TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL NANDED POLICE
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SUKHBIR SINGH BADAL ATTACK NANDED

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