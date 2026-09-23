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‘आम्हाला खासदारकीपासून कोणी दूर ठेवू शकत नाही, भारतात पाडलं तरी स्वीडनमध्ये खासदार झालो’; सुजय विखे पाटलांचे वक्तव्य

महाराष्ट्रातील आपल्या राजकीय प्रवासाचा संदर्भ देताना डॉ. सुजय विखेंनी विरोधकांवर उपरोधिक भाष्य केलं.

Sujay Vikhe Patil
भारतात पाडलं तरी स्वीडनमध्ये खासदार झालो’; सुजय विखे पाटलांचे वक्तव्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 12:35 PM IST

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अहिल्यानगर : राजकारणात खासदारकीचं पद मिळणं आणि गमावणं हा निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग असला, तरी विखे कुटुंबाची खासदारकीशी असलेली नाळ सहज तुटणारी नाही, अशा मिश्कील शब्दांत माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटलांनी राजकीय विरोधकांना टोला लगावला. “आम्हाला खासदारकीपासून कोणीही दूर ठेवू शकत नाही. भारतात पाडलं तरी आम्ही स्वीडनमध्ये खासदार झालो,” असं वक्तव्य त्यांनी केलं. त्यांच्या या विधानावर उपस्थितांमध्ये हशा पिकला.

राहाता तालुक्यातील कोल्हार इथं बुधवारी (23 सप्टेंबर) आयोजित जाहीर कार्यक्रमात डॉ. सुजय विखे पाटील बोलत होते. विखे कुटुंबातील नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाल्याचा संदर्भ देत त्यांनी कुटुंबाच्या राजकीय परंपरेचा उल्लेख केला.

“खासदारकी विखे यांच्या रक्तात आहे. पद्मश्री कै. विठ्ठलराव विखे पाटील आणि कै. बाळासाहेब विखे पाटील यांची पुण्याई आमच्या पाठीशी आहे,” असं सांगत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी विखे कुटुंबाच्या राजकीय वाटचालीचा दाखला दिला.

'विखे कुटुंबाचा सार्वजनिक जीवनातील प्रवास थांबणार नाही' :

महाराष्ट्रातील आपल्या राजकीय प्रवासाचा संदर्भ देताना डॉ. सुजय विखेंनी विरोधकांवर उपरोधिक भाष्य केलं. एखाद्या निवडणुकीत पराभव झाला किंवा खासदारकीचं पद हातातून गेलं, तरी विखे कुटुंबाचा सार्वजनिक जीवनातील प्रवास थांबणार नाही, असा आशय त्यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त झाला.

'खासदार' हा शब्द नावापुढून हटविण्याचा प्रयत्न झाला, तरी विखे कुटुंबाचे या पदाशी असलेलं नातं कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कायम राहील, असं त्यांनी मिश्कीलपणे नमूद केलं. कै. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या विचारांचा आणि शिकवणीचा वारसा पुढील पिढीही पुढे नेत असल्याचं सांगताना त्यांनी कुटुंबातील सदस्यांनी देशाबाहेरही आपली ओळख निर्माण केल्याचा उल्लेख केला.

नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाल्याचा संदर्भ देत, “आम्हाला खासदारकी सोडायचीच नाही,” अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्याला उपस्थितांनी उत्स्फूर्त दाद दिली. कार्यक्रमातील हा प्रसंग मोबाईल कॅमेऱ्यात चित्रित झाला असून त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे.

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