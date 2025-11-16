ETV Bharat / state

अहिल्यानगर जिल्ह्यात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास विलंब; 'अति घाई संकटात नेई', सुजय विखेंचं सूचक विधान

राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले (Local Body Election) आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sujay Vikhe Patil
सुजय विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 4:45 PM IST

1 Min Read
अहिल्यानगर : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर (Local Body Election) झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली असून निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन दिवसाचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यात महायुतीच्या उमेदवारांनी अद्याप अर्ज दाखल केलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.



...त्यामुळं उमेदवार घोषित करण्यात विलंब : राहाता तालुका दौऱ्यावर असताना उमेदवार निवडीतील उशिराबाबत माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर सुजय विखे म्हणाले की, "मला लोकसभा निवडणुकीनंतर एक अनुभव आलाय. रस्त्याने येताना एका ट्रकवर लिहिलं होतं की अति घाई संकटात नेई. त्यामुळं आम्ही निवांत झालो आहोत. आमच्याकडं उमेदवारीसाठी मोठी मागणी आहे. समन्वय साधून योग्य उमेदवार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळं उमेदवार घोषित करण्यात विलंब होत आहे."

प्रतिक्रिया देताना सुजय विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)



10 जागांवर महायुती एकत्र लढणार : कोपरगाव आणि श्रीरामपूर येथे बंडखोरीची शक्यता असल्याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितलं की, "आमचा प्रयत्न महायुतीचा आहे. मात्र, महायुतीतील काही पक्षश्रेष्ठींनी चुकीचे निर्णय घेतले. उमेदवारीसाठी एखाद्या पदाची गरिमा न राखणाऱ्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली जात असेल तर आम्हाला ते मान्य नाही." भाजपातून शिंदे गटात गेलेले प्रकाश चित्ते यांच्यावर नाव न घेता त्यांनी निशाणा साधला. विखे पुढे म्हणाले की, "आम्ही शिंदे गटाला नगराध्यक्ष पद देण्यास तयार होतो. पण उमेदवार हा शहरासाठी घातक असेल तर आम्ही युतीत लढणार नाही. जिल्ह्यातील 12 पैकी जवळपास 10 जागांवर महायुती एकत्र लढणार आहे."



...तर महायुतीची सत्ता सर्वत्र येईल : नगराध्यक्ष निवडणुकीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "आम्हाला मोठा विश्वास आहे. मात्र नगराध्यक्ष जनतेतून होणार असल्यानं जनता काय करणार हे आज सांगणं कठीण आहे. कामाच्या आधारावर आपण जनतेत जाणार आहोत. केवळ विकास हा निष्कर्ष असेल तर महायुतीची सत्ता सर्वत्र येईल." बिहार निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या यशाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करत त्यांनी मतदार महायुतीकडं सकारात्मक दृष्टीनं पाहतील, असा विश्वास व्यक्त केला.



माजी खासदार सुजय विखे पाटील
SUJAY VIKHE PATIL
LOCAL BODY ELECTION
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक
