"मामा-भांजे फौज तो तेरी सारी है, स्टेजपर बैठे 31 तुमपे भारी है,"; सुजय विखे पाटील यांचा विरोधकांवर निशाणा
संगमनेर नगरपालिकेच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुवर्णा खताळ यांच्या प्रचारसभेतून सुजय विखे पाटील यांनी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार तांबे यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : November 28, 2025 at 3:44 PM IST
अहिल्यानगर : संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग आलाय. शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुवर्णा खताळ यांच्या प्रचारसभेत सुजय विखे पाटील यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्यावर जोरदार टीका केली. "मामा-भांजे कर्मचारी फौज तो तेरी सारी है, स्टेजपर बैठे 31 अभी भी तुमपे भारी है," असं म्हणत सुजय विखे पाटील यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
इथं आल्यावर माझ्या अंगात येतं : "संगमनेर नगरपालिकेची प्रचार सभा आयोजित केलेली जागा ही माझी आवडती जागा आहे. इथं आल्यावर माझ्या अंगात येतं. विधानसभेला आपण परिवर्तन केलं. तसंच नगरपालिका निवडणुकीत परिवर्तन करायचं आहे," असं सुजय विखे पाटील प्रचारसभेत बोलताना म्हणाले.
सेवा समिती आघाडी नाही तर मेवा समिती आघाडी : "आपण टेस्ट खेळत नाही. ट्वेंटी-ट्वेंटी खेळतो. मी सुजय विखे आहे. कपिल शर्मा सारखं रोज रात्री येत नाही. इतके दिवस मी आलो नाही तर बऱ्याच चर्चा सुरू होत्या. बाळासाहेब थोरात आणि सत्यजीत तांबे यांनी उभी केलेली सेवा समिती आघाडी नाही तर मेवा समिती आघाडी आहे. संगमनेरमध्ये आल्यावर एक बोर्ड दिसला. त्यावर सिंह होता. संगमनेरमध्ये बिबटे, डुक्करं, मोकाट कुत्रे पाहिले. आता सिंह पण पाहिला. त्यांनी वाघाला रोखण्यासाठी सिंह आणला. पण वाघ आणि सिंहाच्या लढाईत वाघच जिंकतो. सुजय विखेला मॅनेज करणारा या धर्तीवर जन्माला यायचा आहे. अमोल खताळ बिल्डिंग असेल तर सुजय विखे त्या बिल्डिंगचं फाऊंडेशन आहे. अमोल खताळची बिल्डिंग सुजय विखे पडू देणार नाही," असं म्हणत सुजय विखे पाटील यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
