'भगवा'आमच्या रक्तात, सुजय विखे पाटील यांचा निवडणूक आयोगावर प्रहार

माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल करत 'भगवा' शब्दाबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

sujay vikhe patil on ec bhagwa
प्रतिक्रिया देताना माजी खासदार सुजय विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
अहिल्यानगर - भाजपाच्या प्रचारगीतामधील भगवा या शब्दावर निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या आक्षेपानंतर राजकीय वातावरण तापलंय. यावरुन भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी ठाम आणि आक्रमक भूमिका मांडली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय मान्य असल्याचं स्पष्ट करताना त्यांनी ठणकावून सांगितलं, "भगवा हा केवळ शब्द नाही, तो आमच्या रक्तात आहे. शब्द हटवले म्हणून विचार थांबत नाहीत. आयोगाच्या निर्णयाचा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही."

भाजपा - MIM युतीवर स्पष्ट भूमिका - अकोल्यातील अकोट येथे झालेल्या भाजपा - MIM युतीवर सुरू असलेल्या चर्चांवर भाष्य करताना सुजय विखे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. "हिंदुत्व म्हणजे कुणाला देशाबाहेर हद्दपार करणं नाही. संविधानाचा सन्मान करणाऱ्यांशी आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. मात्र, जे सामाजिक शांतता भंग करतात, वारंवार हिंदू धर्माचा अपमान करतात, त्यांच्याविरोधात आमचा लढा आहे," असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. नगरपंचायतीत भाजपाचा गटनेता मुस्लिम समाजातील असल्याचं उदाहरण देत त्यांनी समावेशकतेचा मुद्दा अधोरेखित केला.

प्रतिक्रिया देताना माजी खासदार सुजय विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)

छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील अपमानाला ठोस उत्तर - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लिखाणासंदर्भात ऑक्सफर्डकडून २० वर्षांनंतर मागितलेल्या माफीवर प्रतिक्रिया देताना सुजय विखे म्हणाले, "महाराजांविषयी अपमानास्पद विधान महाराष्ट्र कदापि सहन करणार नाही. महाराज आमचा स्वाभिमान आहेत. त्या स्वाभिमानाचं संरक्षण आम्ही आमच्या पद्धतीनं करू." या प्रकरणी सर्वात आधी पक्ष आणि संघटनेनं आवाज उठवल्याचंही त्यांनी ठासून सांगितलं.

शब्दांवर बंदी येऊ शकते, पण विचारांवर नाही - "शब्दांवर बंदी येऊ शकते, पण विचारांवर नाही. भगवा विचार, संविधानाचा सन्मान आणि सामाजिक शांततेचा ठाम आग्रह यावरच जनता शिक्कामोर्तब करेल," असा आत्मविश्वास सुजय विखे यांनी व्यक्त केला.

