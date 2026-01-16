विखे–जगताप जोडगोळीमुळे विरोधकांचा धुव्वा; भाजपा–राष्ट्रवादीचा अहिल्यानगर महापालिकेत 52 जागांवर दणदणीत विजय
अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महायुतीनं ऐतिहासिक कामगिरी करत स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे.
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला. माजी खासदार सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप या युवा नेतृत्वाच्या जोडगोळीने पुन्हा एकदा आपली राजकीय ताकद सिद्ध करत विरोधकांचा अक्षरशः सफाया केला आहे.
अनेक ठिकाणी महायुतीचं वर्चस्व कायम : भाजपा–राष्ट्रवादी (अजित पवार) महायुतीने तब्बल 52 जागांवर दणदणीत विजयाकडं झेप घेत शहरावर आपलं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलं. राष्ट्रवादी (अजित पवार) 27 जागांवर, तर भाजपा 25 जागांवर आघाडीवर आहे. अनेक प्रभागांमध्ये निकाल स्पष्ट झाले असून उर्वरित ठिकाणीही महायुतीचं वर्चस्व कायम आहे. स्वबळावर मैदानात उतरलेल्या शिवसेनाला (शिंदे) केवळ 10 जागांवर समाधान मानावं लागलं.
निलेश लंके यांच्यासाठी राजकीय अपयशाचा मोठा धक्का : सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मोठा गाजावाजा, शक्तिप्रदर्शन आणि लागोपाठ सभा घेऊनही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला एकही जागा मिळवता आली नाही. मात्र, महाविकास आघाडीचे केवळ तीनच जागा आले आहेत, दक्षिण अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांच्यासाठी हा निकाल राजकीय अपयशाचा मोठा धक्का मानला जात आहे.
पक्षनिहाय आघाडीची स्थिती
- राष्ट्रवादी (अजित पवार) – 27
- भाजपा – 25
- शिवसेना (शिंदे) – 10
- शिवसेना (ठाकरे) – 1
- बसपा – 1
- एमआयएम – 2
- काँग्रेस – 2
प्रभाग 1 : महायुतीची जादू कायम
संपत बारस्कर, सागर बोरुडे, दिपाली बारस्कर (राष्ट्रवादी) आणि शारदा ढवण (भाजपा) यांचा दणदणीत विजय. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये महायुतीने अपेक्षेप्रमाणे बाजी मारली.
प्रभाग 2 : राष्ट्रवादी–भाजपाचा दमदार ताबा
महेश तवले, संध्या पवार (राष्ट्रवादी) तर रोशनी त्र्यंबके, निखिल वारे (भाजपा) विजयी. निकालानंतर शहरात महायुतीचा जल्लोष.
प्रभाग 3 : संमिश्र पण महायुतीचा वरचष्मा
योगीराज गाडे (ठाकरे), ज्योती गाडे व गौरी बोरकर (राष्ट्रवादी), ऋग्वेद गंधे (भाजपा) विजयी. चुरशीच्या लढतीत महायुतीचे वर्चस्व स्पष्ट.
प्रभाग 12 : धनुष्यबाणाचा अचूक नेम
शिंदे गटाचे बोराटे, कावरे, लोखंडे, कदम- चारही उमेदवार विजयी. शिवसेनेचा बालेकिल्ला अबाधित.
प्रभाग 13 : घड्याळाची जोरदार टिकटीक
बनसोडे, पडोळे, शेटीया, घुले–राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) चारही उमेदवार विजयी. संग्राम जगताप यांचा बालेकिल्ला पुन्हा सिद्ध.
प्रभाग 15 : महायुतीची दमदार एन्ट्री
गव्हाणे, गाडळकर, काळे, मोहिते विजयी. शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल शिंदे यांचा पराभव, शिंदे गटाला मोठा धक्का.
प्रभाग 17 : विखे–जगताप जादू शिगेला
बांगरे, लोंढे (राष्ट्रवादी) आणि कमला व मनोज कोतकर (भाजपा) विजयी. केडगावमध्ये महायुतीचे वर्चस्व निर्विवाद.
महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव : अहिल्यानगर महापालिकेच्या निवडणुकीत विखे–जगताप जोडगोळीने विरोधकांना पुरतं उध्वस्त करत महायुतीचा भगवा–घड्याळी झेंडा शहरावर रोवला आहे. महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव आणि राष्ट्रवादीचा (शरद पवार) शून्य निकाल हा या निवडणुकीचा सर्वात मोठा राजकीय संदेश ठरतो. अहिल्यानगरच्या राजकारणात आता एकच चर्चा शहरावर महायुतीचे निर्विवाद राज्य.
