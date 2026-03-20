भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाची व्याप्ती किती मोठी? सुजय विखे पाटील म्हणाले...

नाशिक येथे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या प्रकरणातील शिर्डी कनेक्शन उघड होत आहे. याबाबत सुजय विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

SUJAY VIKHE ON ASHOK KHARAT
माध्यमांशी बोलताना सुजय विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 1:45 PM IST

अहिल्यानगर : बलात्कार प्रकणातील आरोपी भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या कुकर्मांची व्याप्ती आता शिर्डीपर्यंत पोहोचल्याच समोर आलय. यावर भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष यांनी मोठं वक्तव्य केलय. शिर्डीतून एक प्रकरण बाहेर असलं तरी हा प्रकार फक्त एका परिवारा पुरता मर्यादित नसून यात राज्यासह राहाता तालुक्यातील अनेक नामांकित लोकं यात पीडित असल्याचं वक्तव्य सुजय विखे पाटील यांनी केलं आहे.

या प्रकरणात अनेक पीडित असण्याची शक्यता : महाराष्ट्र सरकारनं या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेत तपास सीआयडी आणि क्राईम ब्रँचकडं सोपवला आहे. तसंच तपासासाठी एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याची माहिती भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे यांनी दिली. "घडलेला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. माझा अशोक खरात याच्याशी कधीही संबंध आलेला नाही. मी त्याला कधी भेटलो नाही किंवा संवादही झालेला नाही. शिर्डीत उघडकीस आलेलं प्रकरण केवळ एका ठिकाणी मर्यादित नसून राज्यातील अनेक नामांकित व्यक्ती या प्रकरणाशी संबंधित किंवा पीडित असू शकतात," असं सुजय विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

प्रकरणाचा तपास सुरू : "बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात याच्या कृत्यांची व्याप्ती वाढत असल्याचं दिसत आहे. शिर्डीतून समोर आलेलं प्रकरण हे केवळ एका कुटुंबापुरते मर्यादित नसून व्यापक स्वरूपाचे असू शकते," असं मत सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. तसंच 18 फेब्रुवारीला शिर्डी पोलीस ठाण्यात अशोक खरात याचा ऑफिस बॉय नीरज जाधव याच्यावर एआयच्या सहाय्यानं तयार केलेले अश्लील फोटो पाठवून धमकावणं आणि ब्लॅकमेल केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडं (SIT) वर्ग केलं असून शिर्डी पोलीस उपविभागीय अधिकारी तपास करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. गडचिरोलीतील अतिदुर्गम बंगाडी येथे नवीन पोलीस मदत केंद्राची स्थापना; 1000 पेक्षा अधिक जवानांचा सहभाग
  2. कृष्णाकाठची पाणीबाणी संपणार! कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिनच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण, आजपासून 3600 क्युसेक्स पाणी सोडणार
  3. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण : शिर्डीतील मुलीला आक्षेपार्ह फोटो पाठवून ब्लॅकमेल, तपास एसआयटीकडं

