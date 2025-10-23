सुजात आंबेडकर यांनी संघाच्या कायदेशीर अस्तित्वावर उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आरएसएस विरोधात मोर्चावर ठाम
संघ कोणत्या नावाने रजिस्टर आहे? तो कोणत्या नावाखाली निधी गोळा करतो आणि त्याचा स्रोत काय आहे? ही संघटना कायदेशीर आहे का, याचे उत्तर कोण देणार?
Published : October 23, 2025 at 8:12 PM IST
सोलापूर : वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर जोरदार टीका केली आहे. सोलापुरात बोलताना त्यांनी सांगितलं, “भाजपा आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष वगळता इतर कोणत्याही पक्षांशी आम्ही सकारात्मक आहोत, मात्र भाजपसोबत कधीच जाणार नाही.” वंचितचे नेते सुजात आंबेडकर गुरुवारी सायंकाळी सोलापुरात आले होते. माध्यमांसमोर बोलताना आंबेडकर यांनी आरएसएसवर सडकून टीका केली.
भाजपाविरोधी भूमिका कायम - सुजात आंबेडकर म्हणाले, “भाजपाविरोधी भूमिका घेतल्यावर अनेकजण आमच्यासोबत येत आहेत. लोकसभेत INDIA आघाडीने आम्हाला सोबत घेतले नाही. त्याचा फटका त्यांनाच विधानसभेला बसला आहे.” AIMIM आणि इम्तियाज जलील यांच्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, “इम्तियाज जलील यांचा काय अनुभव आहे, हे मला ठाऊक नाही. मात्र आम्ही स्पष्टपणे भाजपाविरोधी आहोत आणि त्या भूमिकेवर ठाम आहोत.”
संभाजीनगर मोर्चा होणारच - छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित वंचित आघाडीच्या मोर्चाबाबत बोलताना सुजात आंबेडकर म्हणाले, “वंचित आघाडी उद्या मोर्चा काढणार आहे. ज्या संघटनेच्या बॅनरवरून गुन्हा दाखल केला, ती संघटना कायदेशीर आहे का, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित करतो.”
संघाबाबत विधान - आरएसएस संघटनेवर थेट टीका करत सुजात आंबेडकर म्हणाले, “संघ कोणत्या नावाने रजिस्टर आहे? तो कोणत्या नावाखाली निधी गोळा करतो आणि त्याचा स्रोत काय आहे? ही संघटना कायदेशीर आहे का, याचे उत्तर कोण देणार?” त्यांनी संघाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केला आणि सरकार या विषयावर मौन का बाळगते, असा सवाल केला.
चोराच्या घरी मोर्चा काढून काय उपयोग? - महाविकास आघाडीच्या इलेक्शन कमिशनविरोधातील मोर्चाबाबत विचारले असता सुजात आंबेडकर म्हणाले, “मुळात चोराच्या घरी मोर्चा काढून काय उपयोग? इलेक्शन कमिशन स्वतः यात सामील आहे. त्यामुळे ECI वर मोर्चा काढून काहीही होणार नाही.” त्यांनी पुढे सांगितलं, “प्रकाश आंबेडकर यांनी आधीच 76 लाख मतं वाढली कशी असा सवाल उपस्थित केला होता. पण त्यावेळी कोणीही आमच्यासोबत उभं राहिलं नाही.”
