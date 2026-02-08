ETV Bharat / state

ऑनलाईन गेमिंगमुळं मुलांची आत्महत्या; मोबाईलचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी पालकांनी काय घ्यावी काळजी?

ऑनलाईन गेमिंग खेळताना येणाऱ्या नैराश्यातून अनेक मुलांनी आत्महत्या केली आहे. हे टाळण्यासाठी पालकांनी काय काळजी घ्यावी, हे मानसोपचार तज्ञांकडून जाणून घेऊ.

ONLINE GAMING SUICIDE
ऑनलाईन गेमिंगमुळं मुलांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : "माझा मुलगा अगदी टेक्नोसॅव्ही आहे. माझा छोटू तर मोबाईल स्क्रीनवर गेम बघत बघत झोपतो. पण हाच मोबाईल स्क्रिन टाईम भविष्यात आपल्या मुलांच्या आयुष्यात आत्महत्याचं कारण ठरू शकतो. ही धोक्याची घंटा आहे", असा इशारा ठाण्यातील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. शैलेश उमाटे आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलाश पवार यांनी दिला आहे.

मुलांना मोबाईल. ऑनलाईन गेमपासून दूर ठेवावं : "ऑनलाईन गेमिंग हे आपलं विश्वआहे असं समजून आपल्या मुलांच्या दैनंदिन दिनचर्येत अडथळे येत आहेत. आपल्या मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी अनेक पालक त्यांना क्लिनिकमध्ये आणत आहेत. अलिकडंच गाझियाबादमध्ये तीन बहिणींनी आत्महत्या केली. ही घटना अतिशय दुःखद आहे. ऑनलाईन गेममध्ये समोरील अनोळखी व्यक्ती ही मुलांना वेगवेगळे टास्क देऊन संवादातून गुंतवून ठेवते. बऱ्याच मुलांना या गोष्टी आवडायला लागून दररोजच्या गोष्टी म्हणजे शाळेत जाणे, जेवणाची वेळ, अभ्यास विसरतात. या ऑनलाईन विश्वात ही किशोरवयीन मुलं रममाण होतात. त्यांच्यासारखंच वागायचं. त्यांच्या सारखेच बोलायचं. त्यांच्यासारखी उत्तरे द्यायची. परिणामी या मुलांचं विश्व हे भ्रमिष्ट होऊन जाते. पालकांनी या भ्रमित विश्वापासून पाल्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर ते चिडचिड करतात. या भ्रमिष्ट विश्वामुळं स्वतःला शारीरिक इजा करून घेण्यापासून ते आत्महत्या करण्यापर्यंत त्यांची पावलं उचलली जात आहेत. म्हणून पालकांनी वेळीच मुलांच्या बाबतीत सजग राहून मुलांना ॲन्ड्राॅईड मोबाईल, ऑनलाईन गेम पासून दूर ठेवावं," असं आवाहन मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. शैलेश उमाटे यांनी केलं.

प्रतिक्रिया देताना डॉ. शैलेश उमाटे (ETV Bharat Reporter)

एक तर मुलांच्या मोबाईलचा वापरावर बंदी असावी. किंवा ॲन्ड्राॅईड नसलेले फोन विद्यार्थ्यांना द्यावेत. जेणेकरुन मोबाईलचा वापर हा फक्त कामापुरता होऊन विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण कमी होईल. ऑनलाईन गेमिंगचं प्रमाण कमी होऊन आत्महत्या रोखता येऊ शकतात. तसंच आजकाल सोशल मिडीयावर अश्लील व्हिडिओ पसरत आहेत. यापासून आपल्या पाल्यांचं संरक्षण करण्यासाठी नॉन ॲन्ड्राॅईड मोबाईल फोन उपयोगी ठरू शकतो - डॉ. कैलास पवार

मुलांना साधे मोबाईल घेऊन द्या : ॲन्ड्राॅईड मोबाईलमधल्या गेम्सच्या भ्रमिष्ट विश्वापासून आपल्या पाल्यांना रोखण्यासाठी ॲन्ड्राॅईडऐवजी साधे मोबाईल मुलांना द्या. या मोबाईलच्या नियंत्रणामुळं बालगुन्ह्यांची संख्या कमी होऊ शकते. यासोबतच पालकांशी संवाद वाढल्यानं मुलांमध्ये अभ्यासाची भीती देखील कमी होण्यासाठी मदत होते.



मोबाईलमुळं होणारे दुष्परिणाम :

  • डोळ्यांच्या समस्या : तासनतास स्क्रीन पाहिल्याने डोळे कोरडे पडणं, अंधुक दृष्टी, डोळ्यांची जळजळ आणि मायग्रेनचा त्रास होऊ शकतो.
  • मानसिक परिणाम : मोबाईलच्या अतिवापरामुळं ताणतणाव, चिंता, एकाग्रतेचा अभाव आणि चिडचिड वाढते.
  • झोपेवर परिणाम : रात्री मोबाईल वापरल्यानं निद्रानाश होतो. त्यामुळं आरोग्य बिघडते.
  • शारीरिक आरोग्यावर परिणाम : मानदुखी, पाठदुखी, आणि शारीरिक हालचाल कमी झाल्यामुळं लठ्ठपणाची समस्या वाढते.
  • व्यसन आणि सामाजिक दुरावा : मोबाईलचे व्यसन लागल्यामुळं प्रत्यक्ष संवाद कमी होतो. नातेसंबंधांवर परिणाम होतो.
  • अपघातांचा धोका : चालताना किंवा गाडी चालवताना मोबाईल वापरल्यानं अपघाताची शक्यता वाढते.
  • रेडिएशन : मोबाईलमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनमुळे कर्करोगाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.


    हेही वाचा :
  1. कोल्हापुरात जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी सरासरी 74.35 टक्के मतदान; शिवसेना यूबीटी जिल्हाप्रमुखाकडून ईव्हीएमचं नुकसान
  2. अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणारा नवरदेव गाडीवरून फरार; नातेवाईकांसह अनेकांविरोधात गुन्हा दाखल!
  3. साताऱ्यातील दोन नवरदेव आणि एका नववधूनं बजावलं कर्तव्य!

TAGGED:

ONLINE GAMING
ऑनलाईन गेमिंग
ONLINE GAMING CASE
ॲन्ड्राॅईड मोबाईल
ONLINE GAMING SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.