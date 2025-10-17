ETV Bharat / state

दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या, मैत्रिणीच्या आईनं केलेली मारहाण अन् अपमान सहन न झाल्यामुळं उचललं टोकाचं पाऊल

नवी मुंबईमध्ये दहावीची विद्यार्थिनी शमिका गावडे हिनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी दोघींवर गुन्ह्याची नोंद झाली असून पोलीस तपास सुरू आहे.

NAVI MUMBAI STUDENT SUICIDE
दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 3:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई : तळवली गावात दहावीच्या विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईत शिक्षिकेनं अपमान केल्यामुळं एका दहावीच्या विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केलेली घटना ताजी असताना आता नवी मुंबईतं पुन्हा दहावीच्या आणखी एका विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.

काय आहे प्रकार : शमिका गावडे असं आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थिनीचं नाव आहे. ती नवी मुंबई परिसरातील घणसोली येथील तळवली गावात तिच्या आई, वडील आणि भावासह राहात होती. घणसोली गावात संडे मार्केट परिसरातील क्लासमध्ये शमिका ट्युशनसाठी जात होती. शमिका गावडे ही इयत्ता दहावीच्या वर्गात घणसोलीतील मदर तेरेसा शाळेत शिकत होती. काही कारणांवरून ट्युशनमध्ये शिकणाऱ्या प्रांजल गावंडे हिच्यासोबत शमिकाचे किरकोळ वाद झाले होते. यानंतर शमिकानं माफी देखील मागितली. परंतु "तुम्ही बाहेरचे लोक आणि आमच्यावर दादागिरी करता. तुमची लायकी तरी आहे का? आम्ही कोण आहोत हे माहिती आहे का?" असं सुनावत प्रांजल गावंडेची आई रेश्मासह मयुरी नायकवाडी यांनी शमिकाचा अपमान केला. इतका अपमान करूनही प्रांजलच्या आईचं समाधान न झाल्यानं तिनं शमिका आणि तिच्या मैत्रिणींना मारहाण केली.

प्रतिक्रिया देताना शमिका गावडेचे वडील (ETV Bharat Reporter)

अपमान सहन न झाल्यानं केली आत्महत्या : आपला अपमान सहन न झाल्यानं शमिकानं सुसाईड नोटमध्ये घटना लिहून आत्महत्या केली. बुधवारी रात्री आठच्या सुमारास शमिका घरच्यांना बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. यानंतर तिला ऐरोलीतील महापालिका रुग्णालयात दाखल केलं. परंतु, डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं.

सुसाईड नोट आणि पोलीस कारवाई : घरातून सापडलेल्या दोन पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती होती. सुसाईड नोट आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल रेश्मा गावंडे (42) आणि तिची मैत्रीण मयुरी नायकवाडी (40) यांच्यावर आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 107 आणि 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलीस तपास सुरू : "प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपी महिलांच्या कृतीमुळं अल्पवयीन मुलीला भावनिक त्रास झाला आणि त्यामुळं तिनं आत्महत्या केली. सविस्तर चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती रबाळे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. आयपीएस वाय पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण : पोलीस महासंचालकांना हटवण्यासाठी एकवटली महापंचायत
  2. भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये का वाढत आहेत आत्महत्या? भेदभाव ठरतोय का घातक?
  3. एनडीए कॅडेटची वसतिगृहाच्या खोलीत आत्महत्या; न्यायालयीन चौकशीचे आदेश

TAGGED:

दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या
SUICIDE OF 10TH GRADE STUDENT
शमिका गावडे
NAVI MUMBAI STUDENT SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.