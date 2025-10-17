दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या, मैत्रिणीच्या आईनं केलेली मारहाण अन् अपमान सहन न झाल्यामुळं उचललं टोकाचं पाऊल
नवी मुंबईमध्ये दहावीची विद्यार्थिनी शमिका गावडे हिनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी दोघींवर गुन्ह्याची नोंद झाली असून पोलीस तपास सुरू आहे.
नवी मुंबई : तळवली गावात दहावीच्या विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईत शिक्षिकेनं अपमान केल्यामुळं एका दहावीच्या विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केलेली घटना ताजी असताना आता नवी मुंबईतं पुन्हा दहावीच्या आणखी एका विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.
काय आहे प्रकार : शमिका गावडे असं आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थिनीचं नाव आहे. ती नवी मुंबई परिसरातील घणसोली येथील तळवली गावात तिच्या आई, वडील आणि भावासह राहात होती. घणसोली गावात संडे मार्केट परिसरातील क्लासमध्ये शमिका ट्युशनसाठी जात होती. शमिका गावडे ही इयत्ता दहावीच्या वर्गात घणसोलीतील मदर तेरेसा शाळेत शिकत होती. काही कारणांवरून ट्युशनमध्ये शिकणाऱ्या प्रांजल गावंडे हिच्यासोबत शमिकाचे किरकोळ वाद झाले होते. यानंतर शमिकानं माफी देखील मागितली. परंतु "तुम्ही बाहेरचे लोक आणि आमच्यावर दादागिरी करता. तुमची लायकी तरी आहे का? आम्ही कोण आहोत हे माहिती आहे का?" असं सुनावत प्रांजल गावंडेची आई रेश्मासह मयुरी नायकवाडी यांनी शमिकाचा अपमान केला. इतका अपमान करूनही प्रांजलच्या आईचं समाधान न झाल्यानं तिनं शमिका आणि तिच्या मैत्रिणींना मारहाण केली.
अपमान सहन न झाल्यानं केली आत्महत्या : आपला अपमान सहन न झाल्यानं शमिकानं सुसाईड नोटमध्ये घटना लिहून आत्महत्या केली. बुधवारी रात्री आठच्या सुमारास शमिका घरच्यांना बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. यानंतर तिला ऐरोलीतील महापालिका रुग्णालयात दाखल केलं. परंतु, डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं.
सुसाईड नोट आणि पोलीस कारवाई : घरातून सापडलेल्या दोन पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती होती. सुसाईड नोट आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल रेश्मा गावंडे (42) आणि तिची मैत्रीण मयुरी नायकवाडी (40) यांच्यावर आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 107 आणि 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलीस तपास सुरू : "प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपी महिलांच्या कृतीमुळं अल्पवयीन मुलीला भावनिक त्रास झाला आणि त्यामुळं तिनं आत्महत्या केली. सविस्तर चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती रबाळे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी दिली.
