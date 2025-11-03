मजुराचा मुलगा ते 40 जणांना रोजगार देणाऱ्या कंपनीचे मालक; बीडच्या तरुणानं कसं मिळविलं यश?
दहावीपर्यंत शिक्षण आणि ऊसतोड काम कुटुंब अशा प्रतिकूल स्थितीत मात करत दादासाहेब भगत यांनी 40 हून अधिक लोकांना रोजगार दिला. जाणून घ्या, त्यांचा प्रेरणादीय प्रवास
Published : November 3, 2025 at 1:16 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 1:49 PM IST
पुणे: आर्थिक परिस्थितीचं रडगाणं न करत जिद्द ठेवली तर केवळ रोजगार मिळविता येत नाही, तर रोजगारनिर्मिती करता येते, हे दादासाहेब भगत यांनी दाखवून दिलं आहे. इन्फोसिसमधील केवळ 9 हजारांच्या पगारावर काम करणारा ऑफिसबॉय ते 40 जणांना नोकरी देणाऱ्या डिझाईन टेम्पलेट या स्टार्टअपचे संस्थापक, अशी त्यांनी स्वत:च्या कर्तृत्वातून ओळख निर्माण केली आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कारखानदारी असून बीड जिल्ह्यातदेखील मोठ्या संख्येनं ऊसतोड कामगार पाहायला मिळतात. या ऊसतोड कामगारांना कामासाठी राज्यभरात ऊसतोडीसाठी शेतामध्ये राबावं लागतं. अशा परिस्थितीत ऊसतोड म्हणून काम करणाऱ्या आई-वडिलांची गरिबी आपल्याला पाहायची नाही, ही जिद्द दादासाहेब भगत यांनी लहानपणापासूनच बाळगली होती.
बीड जिल्ह्यातील पाटण सांगवी गावात राहणारा दादासाहेब भगत यांनी दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीसाठी पुण्याची वाट धरली. छोटी-मोठी नोकरी करत कॉम्प्युटरचे कोर्सेस करून पुण्यात चांगल्या ठिकाणी नोकरी केली. मात्र, कोरोना काळात लॉकडाऊन लागल्यावर नोकरी गमावली. पण दादासाहेब यांच्या मनातील जिद्दीनं त्याला शांत बसू दिलं नाही. लॉकडाऊनमध्ये गावाकडे आल्यानंतर चक्क गाईच्या गोठ्यातून ग्राफिक्स सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली. डूग्राफिक्स या नावानं ग्राफिक्स सॉफ्टवेअर बनवलं. याच कामाचा विस्तार करून त्यांनी पुण्यात कंपनी सुरू केली आहे. सध्या, दादासाहेब यांनी एआय क्षेत्रात पाऊल टाकलं आहे. ते महाभारतावर एआयद्वारे वेब सिरीज बनवत आहेत. हा प्रवास अनेकांना थक्क करणारा वाटतो.
यावर दादासाहेब भगत म्हणाले, पुण्यात लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेल्यानं मी गावाला गेलो. तिथं मला माहित नव्हतं की, मला किती दिवस राहावं लागणार आहे. तिथं आठ दिवस राहिल्यावर मी काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार केला. गावातील काही तरुणांना घेऊन जनावरांच्या गोठ्यात ऑफिस सुरू केलं. डूग्राफिक्स माध्यमातून ऑनलाइन काम सुरू केलं. लॉकडाऊननंतर विचार केला की गावात राहून काम होणार नाही त्यासाठी आत्ता शहरात जावं लागणार आहे. पुण्यात आल्यानंतर इथ कंपनीचा विस्तार केला. मागच्या वर्षी आम्ही डिझाईन टेम्प्लेट तयार केली होती. बोट कंपनीचं सहसंस्थापक अमन गुप्ता यांनी आम्हाला शार्क टँकमध्ये मोठी डिलदेखील दिली होती. आत्ता आम्ही एआय फिल्म प्रोडक्शन सुरू केलं. एआयच्या माध्यमातून फिल्म, डॉक्युमेंटरी आणि तसेच वेब सिरीज बनवत आहोत. आय फिल्म प्रॉडक्शनमध्ये दशावतार ही सिरीज केली आहे, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
ऑफिस सुरू करण्यासाठी गावात जागा नव्हती. गोठ्यामध्ये जुगाड करून काम सुरू केलं होतं. शहरात क्लाउड आणि उच्च कौशल्य असलेले व्यक्ती असल्यानं आलो होतो. शार्कटँकमध्ये डिझाईन टेम्पलेटचे प्रेझटेन्शन केलं होतं. एआय फिल्म प्रॉडक्शनमध्ये दशावतार ही सिरीज केली आहे- दादासाहेब भगत, संस्थापक, डिझाईन टेम्पलेट
असा केला संघर्ष- दादासाहबे भगत यांनी आपल्या संघर्षाबाबत माहिती देताना सांगितलं, मी दहावी शिकलेलो असून २००९ साली पुण्यात आलो. सुरुवातीला ४ हजार रुपयामध्ये नोकरी केली. यानंतर इन्फोसिसमध्ये ऑफिस बॉय म्हणून नोकरी केली. तिथं लोक कॉम्प्युटरवर बसून काम करून जास्त पगार घेत आहे, हे पाहिलं. तेव्हा मनात विचार केला की, मीदेखील शिकेल. तेव्हापासून विविध सॉफ्टवेअर शिकत आहे. आजही सॉफ्टवेअरमध्ये विविध गोष्टी शिकत आहे. आताचे तरुण हे एका चक्रामध्ये अडकले आहे. बेसिक गरजांसाठीच ते जॉब करत आहे. सध्या खूप जास्त संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यांचा तरुणांनी विचार केला पाहिजे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
अमन गुप्ता यांनी केलीय 1 कोटींची गुंतवणूक- अनेकजण ग्राफिक्स डिझाईनर म्हणून काम करतात. दादासाहेब भगत यांनी थेट ग्राफिक्स डिझाईनर कंपनी सुरू केली. त्यांची जिद्द आणि यश पाहून शार्क इंडियातील परीक्षकदेखील चकित झाले होते. एडेलवायझेस म्यूच्युअल फंडच्या एमडी आणि सीईओ राधिका गुप्ता या भावूक झाल्या होत्या. शार्क इंडियाच्या अनुभवाबाबत दादासाहेब यांनी सांगितलं, अमन गुप्ता यांनी चांगली डील दिली होती. तेव्हा कंपनीची व्हॅल्यू 10 कोटी रुपये होती. अमन यांनी 1 कोटीची गुंतवणूक केली होती. तेव्हा अडीच कोटी रुपयांची कंपनीची उलाढाल होती. ही उलाढाल वाढून चार पटीनं वाढली आहे. मी 100 जणांना रोजगार देऊ शकतो, अशी स्थिती आहे.
यश कसं मिळविलं?- दादासाहेब भगत म्हणाले, मी दहावी पास आहे. हे मान्य करतो. पण, मी सतत शिकतो. हैदराबादमध्ये राहून प्रोग्रॅमिंग शिकलो. सध्या, एआय फिल्म प्रॉडक्शनचा जमाना आहे. त्यावर काम सुरू केलं आहे. नोकरीत डोपामाईनासारखं असते. जसा पगार वाढतो, तशा गरजा वाढतात. नवीन काहीतरी शिकलं पाहिजे. पैसे कमविण्यासाठी केवळ गाढवकाम करण्याची गरज नाही. ग्रामीण भागातील तरुणांना नोकरी आणि व्यवसाय मिळवून देण्यासाठी मला काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. तरुणांना एआयचा वापर करून स्थानिक व्यवसायिकांसाठी रिल्स आणि डॉक्युमेंट्री करता येईल.
