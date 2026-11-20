ऊस दर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता, 24 नोव्हेंबरला रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा
शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यामध्ये समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने पंढरपूर तालुक्यामध्ये ऊस दर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.
Published : November 20, 2026 at 9:34 AM IST
सोलापूर/पंढरपूर - मागील महिनाभरापासून ऊस दराचा तिढा सुरू असून, तो तिढा आणखीन सुटला नाही. सातत्याने कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये संघर्ष झालेला दिसून येत असून, शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यामध्ये समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने पंढरपूर तालुक्यामध्ये ऊस दर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.
पंढरपूर विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी 24 नोव्हेंबर रोजी भीमानगर रांजणी येथे सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंढरपूरमध्ये केली.
उसाला 3500 रुपये पहिली उचल मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यामध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सर्व कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्यामधील बैठक सोलापूर येथील नियोजन भवन येथे पार पडली. मात्र, या झालेल्या बैठकीमध्ये समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने खासदार राजू शेट्टी हे पंढरपूरमध्ये आले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला व 24 नोव्हेंबर रोजी बेमुदत रास्ता रोको आंदोलनाची घोषणा शेतकऱ्यांसमोर केली.
कोल्हापूर येथे उसाला पहिली उचल 3900 रुपये मिळत असून राज्यातील अनेक साखर कारखानदारांनी उसाला 3500 रुपयेच्या पुढे पहिली उचल दिल्याने सोलापूर जिल्ह्यामध्येसुद्धा ऊसाला पहिली उचल 3500 मिळावी या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. मात्र, कारखानदार यांनी 3150 रुपये पहिली उचल जाहीर केली होती. ती उचल शेतकरी संघटनांना मान्य नसल्याने पालकमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये 3250 पहिली उचल कारखाना गाळप संपल्यानंतर 100 रुपये व जर साखरेचे दर 45 रुपयेच्या पुढे वर्षभर राहिले तर पुढील हंगाम सुरू होण्याअगोदर 100 रुपये दर देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने कारखानदार यांना देण्यात आला.
ज्या कारखान्याचा साखर उतारा 10.30 च्या पुढे आहे त्यांनी 3500 दर देण्यावर संघटना ठाम आहे. त्यामुळे आता शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यामध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली असून, हा संघर्ष आता वाढण्याची शक्यता आहे.
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