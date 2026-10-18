'...अन्यथा कारखाने बंद पाडून कारखान्यांतून चिमूटभर साखरही बाहेर पडू देणार नाही', राहुरीतून शेतकऱ्यांचा इशारा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राहुरी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर नगर-मनमाड महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केलं.
Published : October 18, 2026 at 7:19 PM IST
अहिल्यानगर - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी रविवारी राहुरी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर नगर-मनमाड महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केलं. शिवसेना शेतकरी सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेकडो ऊस उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते.
उसाला पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये मिळावी, साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 50 रुपये करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये निश्चित करावा तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलनकर्त्यांनी राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनादरम्यान बोलताना रवींद्र मोरे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री शेतकरी नसतानाही त्यांना शेतकऱ्यांच्या अडचणींची जाणीव आहे. मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील इतर मंत्री स्वतः शेतकरी पार्श्वभूमीचे असतानाही त्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना समजत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सध्या राज्यात उसाचा तुटवडा जाणवत असून आगामी काळात साखरेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला योग्य दर मिळणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता सध्याच्या दरात शेतकऱ्यांना आर्थिक गणित जुळवणे कठीण होत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे गाळप हंगामाच्या सुरुवातीलाच उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ होत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उसाच्या दरात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचा मुद्दा आंदोलकांनी उपस्थित केला. इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये करण्यात यावा आणि त्याचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 50 रुपये निश्चित केल्यास साखर उद्योगाला आर्थिक बळ मिळेल आणि त्यातून शेतकऱ्यांना योग्य दर देणे शक्य होईल अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. ऊस गाळप हंगाम वेळेत सुरू न झाल्यास उसाचे वजन आणि टनेज कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे गाळप हंगाम वेळेत सुरू करण्यासोबतच ऊस उत्पादकांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, सरकार आणि साखर कारखानदारांनी या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यभर मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. मागण्या मान्य न झाल्यास साखर कारखाने बंद पाडून कारखान्यांतून एक चिमूटभर साखरही बाहेर पडू देणार नाही, असा आक्रमक निर्धार शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
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