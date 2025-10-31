ऊस दरावरून अहिल्यानगरमध्ये संघर्ष पेटणार? केंद्राच्या एफआरपीला कारखान्यांकडून हरताळ, शेतकरी आक्रमक
उसाचा दर, रिकव्हरीतील गैरव्यवहार आणि वजनातील चोरी या तिहेरी समस्येमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत.
Published : October 31, 2025 at 8:01 PM IST
अहिल्यानगर : केंद्र शासनानं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति टन 3550 रुपये इतका विक्रमी भाव निश्चित केला असला तरी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकही साखर कारखाना या शासकीय निर्देशांचे पालन करण्यास तयार नाही, हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. उसाच्या दरावरून निर्माण झालेल्या या गंभीर प्रश्नावर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना आणि साखर सहसंचालक विभागाचे अधिकारी यांची एक महत्त्वाची बैठक जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
बैठक पूर्णपणे निष्फळ : या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर कुठलीही कारवाई अथवा ठोस निर्णय न होता केवळ आश्वासनांचा पाऊस पडल्याने ही बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. तसेच केंद्रांच्या भावानुसार एफआरपी न दिल्यास जिल्ह्यात कुठेही ऊसाला कोयता लागू देणार नसल्याची आक्रमक भूमिका देखील यावेळी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
ऊस उत्पादकांची मागील वर्षाची थकबाकी : गतवर्षीच्या गळीत हंगामात अनेक कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याचे जाहीर केले होते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केवळ एफआरपीनुसारच भाव जमा करण्यात आला. कारखान्यांकडे शिल्लक असलेली जाहीर केलेली अतिरिक्त रक्कम शेतकरी मागणी करूनही देत नसल्याची तीव्र नाराजी शेतकरी प्रतिनिधींनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर बैठकीत मांडली.
साखर सहसंचालक विभागाची भूमिका : "आम्ही केवळ कायद्यानुसार असलेल्या एफआरपीनुसार भाव देण्यासंदर्भात कारखान्यांना सक्ती करू शकतो. जाहीर केलेली वरची रक्कम देण्यासाठी केवळ कारखान्याला विनंती करू शकतो," अशी भूमिका यावेळी साखर सहसंचालक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. यामुळे काही काळ उपस्थित शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक देखील झाली. अधिकारी आणि कारखानदारांच्या बाजूने भूमिका मांडत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काही शेतकऱ्यांनी यावेळी दिली.
रिकव्हरी आणि वजनात फसवणूक : ऊस दरासोबतच कारखान्यांकडून होणाऱ्या रिकव्हरी (साखर उतारा) संदर्भातील फसवणुकीचा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी ठामपणे मांडला. अनेक कारखाने रिकव्हरी कमी दाखवतात, मात्र ऊसाच्या रसाचा वापर इथेनॉल आणि इतर उप-उत्पादनांसाठी चोरून करत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय खासगी वजन काट्यावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कारखान्यात खाली करून घेतले जात नाही आणि कारखान्यांकडून वजनातही (काटामारी) चोरी केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांचा निर्वाणीचा इशारा : ज्या साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे पैसे शिल्लक आहेत, त्यांनी त्या रकमेवर 15% प्रमाणे व्याज द्यावे, अशी मागणी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केली आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 3550 रुपये प्रति टन ऊस भाव दिला नाही, तर शेतकरी आपल्या उसाला कोयता लावून देणार नाहीत, असा निर्वाणीचा आणि थेट इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. उसाचा दर, रिकव्हरीतील गैरव्यवहार आणि वजनातील चोरी या तिहेरी समस्येमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले असून, येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिक पेटण्याची चिन्हे आहेत.
