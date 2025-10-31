ETV Bharat / state

ऊस दरावरून अहिल्यानगरमध्ये संघर्ष पेटणार? केंद्राच्या एफआरपीला कारखान्यांकडून हरताळ, शेतकरी आक्रमक

उसाचा दर, रिकव्हरीतील गैरव्यवहार आणि वजनातील चोरी या तिहेरी समस्येमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत.

Sugarcane farmers in Ahilyanagar
ऊस उत्पादक शेतकरी (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : केंद्र शासनानं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति टन 3550 रुपये इतका विक्रमी भाव निश्चित केला असला तरी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकही साखर कारखाना या शासकीय निर्देशांचे पालन करण्यास तयार नाही, हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. उसाच्या दरावरून निर्माण झालेल्या या गंभीर प्रश्नावर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना आणि साखर सहसंचालक विभागाचे अधिकारी यांची एक महत्त्वाची बैठक जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

बैठक पूर्णपणे निष्फळ : या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर कुठलीही कारवाई अथवा ठोस निर्णय न होता केवळ आश्वासनांचा पाऊस पडल्याने ही बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. तसेच केंद्रांच्या भावानुसार एफआरपी न दिल्यास जिल्ह्यात कुठेही ऊसाला कोयता लागू देणार नसल्याची आक्रमक भूमिका देखील यावेळी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

Sugarcane farmers
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि प्रशासनाची अहिल्यानगर येथे बैठक (ETV Bharat Reporter)

ऊस उत्पादकांची मागील वर्षाची थकबाकी : गतवर्षीच्या गळीत हंगामात अनेक कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याचे जाहीर केले होते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केवळ एफआरपीनुसारच भाव जमा करण्यात आला. कारखान्यांकडे शिल्लक असलेली जाहीर केलेली अतिरिक्त रक्कम शेतकरी मागणी करूनही देत नसल्याची तीव्र नाराजी शेतकरी प्रतिनिधींनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर बैठकीत मांडली.

साखर सहसंचालक विभागाची भूमिका : "आम्ही केवळ कायद्यानुसार असलेल्या एफआरपीनुसार भाव देण्यासंदर्भात कारखान्यांना सक्ती करू शकतो. जाहीर केलेली वरची रक्कम देण्यासाठी केवळ कारखान्याला विनंती करू शकतो," अशी भूमिका यावेळी साखर सहसंचालक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. यामुळे काही काळ उपस्थित शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक देखील झाली. अधिकारी आणि कारखानदारांच्या बाजूने भूमिका मांडत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काही शेतकऱ्यांनी यावेळी दिली.

Sugarcane farmers
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि प्रशासनाची अहिल्यानगर येथे बैठक (ETV Bharat Reporter)

रिकव्हरी आणि वजनात फसवणूक : ऊस दरासोबतच कारखान्यांकडून होणाऱ्या रिकव्हरी (साखर उतारा) संदर्भातील फसवणुकीचा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी ठामपणे मांडला. अनेक कारखाने रिकव्हरी कमी दाखवतात, मात्र ऊसाच्या रसाचा वापर इथेनॉल आणि इतर उप-उत्पादनांसाठी चोरून करत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय खासगी वजन काट्यावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कारखान्यात खाली करून घेतले जात नाही आणि कारखान्यांकडून वजनातही (काटामारी) चोरी केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचा निर्वाणीचा इशारा : ज्या साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे पैसे शिल्लक आहेत, त्यांनी त्या रकमेवर 15% प्रमाणे व्याज द्यावे, अशी मागणी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केली आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 3550 रुपये प्रति टन ऊस भाव दिला नाही, तर शेतकरी आपल्या उसाला कोयता लावून देणार नाहीत, असा निर्वाणीचा आणि थेट इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. उसाचा दर, रिकव्हरीतील गैरव्यवहार आणि वजनातील चोरी या तिहेरी समस्येमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले असून, येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिक पेटण्याची चिन्हे आहेत.

Sugarcane farmers
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि प्रशासनाची अहिल्यानगर येथे बैठक (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. साखर कारखान्यांच्या काटामारी आणि रिकव्हरी चोरीवर नियंत्रण आणण्याचं तंत्र विकसित करावं- राजू शेट्टींची मागणी
  2. एकरकमी एफआरपीसाठी शेतकऱ्यांची कोर्टात धडक, राजू शेट्टी उच्च न्यायालयात दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
  3. बंद पडलेली जिल्हा परिषदेची शाळा पुन्हा सुरू केल्याने ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात

TAGGED:

SUGARCANE FARMERS AGGRESSIVE
SUGARCANE FRP RATE
अहिल्यानगर ऊस उत्पादक शेतकरी
ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक
SUGARCANE FARMERS IN AHILYANAGAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.