'आमचा ऊस म्हणजे तुमच्या बापाची पेंड वाटली का'?; ऊस दरावरून राजू शेट्टी आक्रमक, राष्ट्रीय महामार्गावरून उठण्यास नकार
नवी दिल्लीत सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.
Published : October 13, 2026 at 2:09 PM IST
कोल्हापूर : ऊसाला प्रतिटन 50 रुपयांचा अतिरिक्त हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कर्नाटकातील रयत शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज मंगळवारी (13 ऑक्टोबर) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाका परिसरात बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गावरून उठणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानीचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
नवी दिल्लीत सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. तसेच राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस दराबाबत अवमानकारक वक्तव्य केल्याचं सांगत शेट्टी यांनी, "आमचा ऊस म्हणजे तुमच्या बापाची पेंड वाटली का?" असा आक्रमक सवाल उपस्थित केला.
या सीमारेषेवरील आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागं न घेण्याचा निर्धार दोन्ही राज्यातील शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
सुरक्षेसाठी तब्बल 2 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात :
ऊसाला प्रतिटन 50 रुपये आणि इथेनॉलला प्रति लिटर 70 रुपये हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कर्नाटकातील रयत शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाक्यावर 'महामार्ग रोको' आंदोलन करण्यात येत आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी थोड्याच वेळात आंदोलनस्थळी पोहोचणार असून त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक रोखली जाणार आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. बेळगाव जिल्हा हद्दीत महामार्गावर एकूण तीन ठिकाणी हे आंदोलन होत असून, सुरक्षेसाठी तब्बल 2 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत, अशी माहिती बेळगावचे पोलीस अधीक्षक (SP) के. रामराजन यांनी दिली.
कर्नाटक पोलिसांनी आंदोलकांना महामार्गाच्या कडेला शांततेत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली असली, तरी वाहतूक रोखू दिली जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून अवजड वाहनांना महामार्गावर येऊ नये, असं आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली :
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाका परिसरात माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, पोलिसांनी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली आहे. मागण्यांबाबत तोडगा निघेपर्यंत महामार्गावरून हटणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना दिला.
महामार्गावरच पंगतीची तयारी :
उसाला हमीभाव आणि 500 रुपये अनुदान मिळावे, या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला परिसरातील कोगनोळी, करनूर, वंदूर आणि मत्तिवडे येथील शेतकऱ्यांनी मदतीचा हात दिला आहे. आंदोलन बेमुदत सुरू राहणार असल्याने आंदोलनस्थळीच जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी तयारी केली असून, आता महामार्गावरच जेवणाच्या पंगती पडणार आहेत.