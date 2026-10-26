ऊस आंदोलनाला वेगळं वळण; ऊसानं भरलेले ट्रॅक्टर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिलं पेटवून!
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या इशाऱ्यानंतर सांगलीत ऊस दराच्या मागणीकरिता आंदोलन पेटलं आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 26, 2026 at 11:17 AM IST
सांगली - जिल्ह्यामध्ये ऊस दराचे आंदोलनाचा भडका उडू लागलं आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर पेटवून देण्यात आले आहेत. मिरज तालुक्यातील आरग-मल्लेवाडी रोडवर ऊसाने भरलेले तीन ते चार ट्रॅक्टर पेटवून देण्यात आले आहेत. आरग येथील मोहनराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्यासाठी ऊस वाहतूक सुरू होती. मध्यरात्रीच्या सुमारास स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांकडून ऊस वाहतूक रोखत ट्रॅक्टर ट्रॉली ऊसासह पेटवून देण्यात आली आहे.
गेल्या आठ दिवसांपासून सांगली जिल्ह्यामध्ये ऊस आंदोलनाचा तीव्रता वाढली आहे. ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर रोखण्याबरोबर पेटवूनदेखील देण्यात येत आहेत. ऊसाला साडेचार हजार रुपये दर जाहीर झाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून घेण्यात आली आहे.
कारखाने सुरू होऊ देणार नाहीत- रविवारी सांगली जिल्ह्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा नेते सौरभ शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते. मिरज तालुक्यातील भोसे येथे दत्त इंडिया संचलित वसंतदादा साखर कारखान्याचे सुमारे 100 हुन अधिक उसाचे ट्रॅक्टर ट्रॉली रोखून धरण्यात आले होते. यावेळी कारखाना प्रशासन पोलीस यांच्याबरोबर सौरभ शेट्टींच्यामध्ये वादावादीचा प्रकारदेखील घडला होता. मात्र, ऊसाला दर जाहीर झाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे ऊस वाहतूकदेखील सुरू होऊ देणार नाही,अशी भूमिका घेतली होती. रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर रस्त्याच्या एका कडेला ऊसानं भरलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलींच्या मोठ्या रांगा लागून राहिल्या होत्या. त्यानंतर वाहतुकीला अडथळा होऊ नये म्हणून पोलीस प्रशासनाने वाहने, भोसे येथील एका महाविद्यालयाच्या पटांगणावर उभी केली होती.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची काय आहे मागणी? स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदाच्या हंगामासाठी पहिली उचल 4,500 रुपये आणि हंगाम संपताना 500 रुपये, अशी एकूण 5,500 रुपयांची मागणी कारखानदारांसमोर ठेवली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखरेचे गणित मांडताना स्पष्ट केलं की, बाजारात साखरेचे भाव सध्या टेंडरने 48 ते 49 रुपये प्रति किलो सुरू आहेत. तसंच साखरेचे किमान विक्री मूल्य 50 रुपये करण्याबाबत नीती आयोगाचे रमेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 29-30 तारखेला बंगळुरू आणि 4 नोव्हेंबरला पुण्यात सुनावणी घेणार आहे. 20 नोव्हेंबरपूर्वी एमएसपीचा निर्णय निश्चित होणार आहे. त्यामुळं कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातील कारखानदारांनीही सकारात्मक निर्णय घेऊन स्वतःचा पहिला हप्ता जाहीर करावा, असा ताळेबंद मांडण्यात आला.
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