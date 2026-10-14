शेतकरी आंदोलनाचा दुसरा दिवस, साखर वाहतूक रोखणार असल्याचा राजू शेट्टींचा इशारा, नक्की मागण्या काय?
साखर आणि इथेनॉलला हमीभाव मिळावा यासह महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी राजु शेट्टी यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सुरू आहे.
Published : October 14, 2026 at 1:36 PM IST
कोल्हापूर : साखर आणि इथेनॉलला हमीभाव मिळावा, लवकर ऊस तुटणाऱ्या शेतकऱ्याला पाचशे रुपयांचा अनुदान मिळावं यासह अन्य मागण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील शेतकऱ्यांचे बेमुदत राष्ट्रीय महामार्ग बंद आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा आजचा (14 ऑक्टोबर) दुसरा दिवस आहे. सरकारने शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी अजूनही कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे आता कारखान्यांची साखर वाहतूक रोखली जाणार आहे. तर कोणत्याही शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना आपला ऊस गालू नये,असं आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केलं आहे. राष्ट्रीय महामार्ग गेली 24 तास बंद आहे. त्यामुळे पुण्याहून बंगळुरुला जाणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीची कोंडी झालीय. त्यामुळे पर्यायी मार्गावर दोन्ही बाजूला मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
साखर रोखणार असल्याचा इशारा : केंद्र सरकारने साखरेच्या हमीभावात वाढ करावी ही प्रमुख मागणी घेऊन शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची राजधानी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण, प्रल्हाद जोशी यांच्याशी चर्चा झाली होती. मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर मंगळवारपासून कर्नाटकातील शेतकरी रयत संघटना आणि महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांच्या वतीने बेमुदत राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलन चालू करण्यात आलं आहे. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी कर्नाटकातील हत्तरगी टोल नाका, आणि कोगनोळी टोल नाका या परिसरात शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठाण मांडलं आहे.शेतकऱ्यांनी मंगळवारी राजू शेट्टी यांच्यासह रस्त्यावर मुक्काम केला. आसपासच्या गावकऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था केली. आज सकाळपासून पुन्हा राष्ट्रीय महामार्गावर या आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सरकारने दखल न घेतल्यामुळे आज कारखान्यातून बाहेर पडणारी साखर रोखणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
पर्यायी मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा : पुण्याहून बंगळुरुला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 गेल्या 22 तासांपासून बंद आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या महामार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली आहे. कोल्हापुरातून पुढे बेळगावकडे जाणाऱ्या वाहनांना कागल जवळील लक्ष्मी टेकडी जवळ वळवण्यात आला आहे. ही वाहतूक पाणी पर्यंत सुरू आहे. मालवाहतूक करणारे ट्रक रस्त्याकडेला उभे राहिल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग शेजारील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचं आवाहन : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे पुण्याकडून कोल्हापूर आणि पुढे बेळगावला जाणाऱ्या प्रवाशांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असं आवाहन कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी केलं आहे. तर 24 तास उलटूनही सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना दाद देणार नसेल तर आम्ही या ठिकाणीच बसून राहू, असा इशारा आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकऱ्यांनी दिला.