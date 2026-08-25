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साखरेचे भाव गगनाला भिडले; पण सिद्धेश्वरच्या सभासद शेतकऱ्यांना 27 रुपये किलो दरानं साखर मिळणार

साखरेचे दर वाढले असताना सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांना 27 रुपये किलो दरानं साखर मिळत असल्यानं खरेदीसाठी मोठी गर्दी झाली.

Siddheshwar Sugar Factory
साखर खरेदीसाठी झुंबड (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 3:43 PM IST

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सोलापूर : साखरेचे दर गगनाला भिडल्यानं सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या खिशावर मोठा ताण पडत आहे. सध्या बाजारात साखरेचा दर सुमारे 70 ते 80 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत सोलापुरातील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांना अवघ्या 27 रुपये किलो दरानं साखर उपलब्ध करून दिली जात आहे. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला दरवर्षी ऊस पुरवठा करणाऱ्या सभासद शेतकऱ्यांना ही साखर दिली जात आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत मोठ्या फरकानं साखर मिळत असल्यानं सभासद शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

साखर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी : सिद्धेश्वर कारखान्यात सभासद शेतकऱ्यांसाठी साखर वाटप सुरू झाल्याची माहिती मिळताच कारखाना परिसरात मोठी गर्दी झाली. साखर खरेदीसाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने दाखल झाले असून, कारखान्याबाहेर वाहनांची आणि नागरिकांचीही गर्दी पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, बाजारातील किराणा दुकाने, मार्ट, डिमार्ट आणि इतर ठिकाणीही साखरेच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी होत असल्याचं चित्र आहे.

एका सभासद शेतकऱ्याला 50 किलो साखर : एका सभासद शेतकऱ्यानं सांगितलं की, “आम्ही सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे शेअर्स होल्डर आहोत. दरवर्षी एका शेअरसाठी 50 किलो साखर दिली जाते. बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरात साखर मिळत असल्यानं यंदा मोठ्या संख्येने सभासद शेतकरी साखर खरेदीसाठी आले आहेत.”

दिवाळीपूर्वी साखर महागली : दिवाळी अवघ्या दोन महिन्यांवर आली असून, सणासुदीच्या काळात विविध गोड पदार्थ बनवण्यासाठी साखरेला मोठी मागणी असते. मात्र, साखरेचे वाढलेले दर ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत सिद्धेश्वर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांना 27 रुपये किलो दराने साखर मिळत असल्यानं त्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

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TAGGED:

साखर खरेदी
सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना
SIDDHESHWAR SUGAR FACTORY
SUGAR
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